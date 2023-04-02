蘋果裝置磁鐵 恐干擾心律調節器 「遠離胸腔至少6吋」

蘋果公司發布健康警告，稱胸腔內植有心律調節器或其他醫用器材的患者，使用iPhone手機等產品時，至少要距離胸腔六吋。(美聯社)

蘋果 公司向公司用戶發布健康警告，稱胸腔內植有心律調節器或其他醫用器材的用戶，使用iPhone 手機等產品時，至少要距離胸腔六吋，原因在產品的磁鐵及電磁場可能會干擾到醫用器材的運作，甚至有致命之虞。

每日郵報(Daily Mail)報導，美國胸腔植入心律調節器、心臟除顫器的人數分別為約300萬、20萬。

蘋果對此發布的健康警訊，目前把最新世代的iPhone 13、14、Apple watch及其附件、HomePod、Ipad、Beats' headphone都納入，指這些產品都別放在胸腔有植入醫用器材者的附近。

上月發表的研究指出，使用FitBits、Apple watch等類似器材的人，其植入醫用器材可能受到干擾。

蘋果在部落格貼文指出，其產品內含的磁鐵及電磁場可能干擾到醫用器材，例如植入式心律調節器及心臟除顫器內部，可能有感知器，在密接接觸時回應磁鐵及輻射。

貼文表示，為避免與這些類型的醫療器材發生任何可能的互動，請把蘋果產品放在醫用器材安全距離以外。

很多電子裝置都會引發這種風險，而接受醫療器材植入的人通常了解它們。

這類警告自2020年10月發行iPhone 12之後就出現。幾個月後，美國心臟學會(AHA)就對該款手機內的磁鐵發表警告。

布朗大學學者蜜雪兒 ‧吳(Michelle Wu)表示，學界向來了解磁鐵能干擾植入式心臟器材，但是， iPhone 12磁鐵科技使用的磁鐵，其力量讓學者們稱奇。

者蜜雪兒‧吳說，整體而言，磁鐵能改變心律調節器的時程，或者停用心臟除顫器的救命功能；心臟學會的研究指出，人人都要迫切了解，帶磁鐵的器材可以干擾植入後的心電設備。

心律不整可以讓人中風或心臟衰竭的機率增加。心律調節器把電脈衝送到心臟，刺激心臟規律跳動。