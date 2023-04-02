3C、AI充斥 國人智商不升反降 千禧世代是分水嶺

專家推斷智慧手機、人工智慧、無線網路和各式社群媒體氾濫，導致人腦運作效能降低。圖為紐約一名記者使用智慧手機製作影片。(美聯社)

美國人的智商（IQ）過去100年來顯著提升，但近期卻逐年下降，研究成果發表於「智慧」(Intelligence)5、6月號期刊。

西北大學和俄勒岡大學研究發現，美國人的認知能力在2006年到2018年間，於邏輯推理、字彙、視覺和數學計算等方面下降；在這12年間，受試者的智商分數在其中三個領域下降兩分，且所有年齡層、教育 程度和性別的受試者皆然，而退步最多的則是年輕且教育程度不高的受試者。

不過，受試者的空間能力智商分數大幅提升，這項測驗考驗受試者分析3D物品的能力。

研究人員指出，智商下降的分水嶺始於千禧世代，至於原因則有滿天飛的理論；認知學者推斷智慧手機與音響、自動完成、人工智慧(AI)、無線網路(Wi-Fi)和各式社群媒體 氾濫，導致人腦運作效能降低。

換句話說，在人類探詢精簡人力技術的同時，人也變笨了。

鑽研智商的加州 心理醫師陸斯‧卡彬斯基(Ruth Karpinski)表示，「我們在認知層面變得超級懶惰，因為做任何事都變得超級簡單。我們利用Waze和Google地圖前往目的地，喪失方向感。」

這項研究反映弗林效應(Flynn effect)可能失效，紐西蘭智商研究員弗林假設人類會逐漸變聰明，智力測驗成績每年會提高三到五分，此效應驗證人類智商在20世紀顯著提升。

若在2000年以1900年代初期的智力測驗考驗受試者，受試者的智商會落在羅斯福時代人類中的頂尖5%。

研究智商的康乃爾大學心理學教授史坦伯格(Robert Sternberg)說，「全球智商曾在一世紀前提升30分，30分代表若人類平均智商為100分，那麼天才的智商就會是130分起跳，這便是當時談論的普通人與天才的差別。」

萊德大學心理學教授東布羅夫斯基(Stefan Dombrowski)表示，美國的智力測驗在一次大戰期間被軍方當作選人的工具，軍用智力測驗後來演變成主流大學入學考試的參考依據。