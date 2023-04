「放他走」拜登籲俄羅斯釋放在押WSJ記者 稱現無計畫對等報復

美國總統拜登 3月31日呼籲俄羅斯 釋放正因間諜罪指控而在押的華爾街 日報(WSJ)記者格什科維奇(Evan Gershkovich),同時拒絕了WSJ編委會所呼籲的驅逐在美俄羅斯記者。

法新社報導,有白宮特派記者詢問拜登,針對具有美國公民身分的格什科維奇遭到羈押,他要給俄方什麼樣的訊息時,拜登簡短答覆稱「放他走」(Let him go),隨後含糊地補充了一句,「我們正在處理」。

根據報導,WSJ的專欄與觀點版編委會(board of opinion editors)3月30日下午刊出一篇文章,呼籲驅逐俄羅斯駐美大使以及「所有在此工作的俄羅斯記者」,將此舉稱為「最低限度的期望」。文章稱,「逮捕的時機看上去像是刻意的挑釁,要羞辱美國與恫嚇仍在俄羅斯工作的外國媒體」。

不過,拜登稱驅逐俄羅斯記者「不是現在的計劃」。

Pres. Biden had a terse message to Russia on the arrest of American journalist Evan Gershkovich: “Let him go.” @sramosABC reports on what the Wall Street Journal is now saying and where Gershkovich is being detained. https://t.co/mjUCO8ipud pic.twitter.com/IYEQVUUJJZ