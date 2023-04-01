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「放他走」拜登籲俄羅斯釋放在押WSJ記者 稱現無計畫對等報復

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登，攝於3月31日。（歐新社）
美國總統拜登，攝於3月31日。（歐新社）

美國總統拜登3月31日呼籲俄羅斯釋放正因間諜罪指控而在押的華爾街日報（WSJ）記者格什科維奇（Evan Gershkovich），同時拒絕了WSJ編委會所呼籲的驅逐在美俄羅斯記者。

法新社報導，有白宮特派記者詢問拜登，針對具有美國公民身分的格什科維奇遭到羈押，他要給俄方什麼樣的訊息時，拜登簡短答覆稱「放他走」（Let him go），隨後含糊地補充了一句，「我們正在處理」。

根據報導，WSJ的專欄與觀點版編委會（board of opinion editors）3月30日下午刊出一篇文章，呼籲驅逐俄羅斯駐美大使以及「所有在此工作的俄羅斯記者」，將此舉稱為「最低限度的期望」。文章稱，「逮捕的時機看上去像是刻意的挑釁，要羞辱美國與恫嚇仍在俄羅斯工作的外國媒體」。

不過，拜登稱驅逐俄羅斯記者「不是現在的計劃」。

俄羅斯 拜登 華爾街

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