有夠毒 美CDC派員調查火車脫軌健康危害 出現與居民同症狀

美國俄亥俄州東巴勒斯坦居民2月17日排隊領取火車脫軌疑似導致有毒化學物質外洩相關補償。（Getty Images）

英國 每日郵報報導，美國疾病管制中心（CDC ）近期派員調查今年2月俄亥俄州 火車脫軌疑似導致有毒化學物質外洩案，團隊內有7人上月初出現與當地居民相同症狀。儘管目前尚不清楚原因，但小組官員和醫師認為這些人同時感到不適且症狀類似很可疑。CDC官員告訴CNN，這些人一離開案發地點俄亥俄州東巴勒斯坦鎮，症狀就開始好轉。

美國政府派去的調查員正挨家挨戶進行調查，確定火車脫軌事件發生後對居民造成的健康影響。儘管美國國家環境保護局（EPA）堅稱當地空氣品質沒有問題，但愈來愈多與此言論相反的證據出現，德州農工大學和賓州卡內基美隆大學科學家發現，空氣中含有「高於正常值」濃度的九種潛在有害化學物質。

CDC發言人告訴CNN：「那天下午稍晚，大多數團隊成員症狀緩解，所有人在24小時內恢復收集調查資料工作。受影響的隊員沒有通報他們有持續性的健康影響。」

英國每日郵報指出，社區化學物質接觸後（ACE）調查報告相關資料取得是經514位居民透過醫療保健供應商，及經俄亥俄州衛生部門評估的診所進行檢查。俄亥俄州州長狄懷恩上周宣布，永久開放該診所提供受災居民的免費健康檢查。報告顯示，居民出現的症狀前四名包括：頭痛有74%、焦慮有61%、咳嗽有53%，及疲勞有53%。一半居民也通報自己有鼻塞和皮膚不適及灼痛症狀。