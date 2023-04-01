洛杉磯豪宅稅今日上路 業主趕生效前削價售屋

洛杉磯市選民去年11月公投通過的ULA豪宅稅法1日生效，許多豪宅屋主為了避稅，匆匆在法律生效日前將房產脫手。圖為位於比佛利山莊的一棟宅邸。(Getty Images)

去年11月由洛杉磯 選民投票通過的ULA法(Measure United to House LA，簡稱Measure ULA)4月1日上路，洛杉磯奢華豪宅賣家紛紛趕在新法生效前加快腳步，削價出售，希望搶在此一針對富人的豪宅稅法生效前完成買賣。

根據ULA法，房屋交易時，500萬元以上的房產將一次性徵收4%的豪宅稅，1000萬元以上的房產稅率則提高到5.5%，這筆稅款必須由賣方支付；洛杉磯市府稱這一新制將為平價住宅與遊民 居所計畫提供新的資金來源。

近幾年洛杉磯市的遊民危機加劇，公園、人行道、公路橋梁下處處可見遊民居住的「帳篷城市」 (tent city)；根據洛杉磯遊民服務管理局(LAHSA)數據，2022年2月某一個時間點的洛杉磯市遊民估計有4萬2000人，相比之下，2016年的遊民人數約2萬8000人。

ULA法的倡導者最初估計新徵收的豪宅稅將為平價住房措施籌到11億元經費，但洛杉磯市府將預估數字降為6億7200萬元。

房地產 經紀人抨擊這項豪宅稅不僅沒有遠見，還激發豪宅賣家的拋售潮。一些頂級房地產經紀人頻繁交易，以幫助客戶在新稅法生效前賣出豪宅。

「洛杉磯時報」指出，ULA法可能只會影響洛杉磯市約4%的房產銷售。

在通膨高漲的洛杉磯房市，價值500萬元房屋的所有人未必是億萬富豪，房地產經紀人奧特曼(Josh Altman)說：「500萬元在洛杉磯算不上豪宅，就像紐約市的500萬元房屋一樣。」

他表示如果新稅法能公平地適用於所有屋主，那麼他會更願意支持該法。

其他反對者說，新稅法可能會產生反效果，一位房產經紀人指出：「我們有住房危機，而我們卻削弱開發商興建住房的動機。」