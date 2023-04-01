洛杉磯豪宅稅今日上路 業主趕生效前削價售屋
去年11月由洛杉磯選民投票通過的ULA法(Measure United to House LA，簡稱Measure ULA)4月1日上路，洛杉磯奢華豪宅賣家紛紛趕在新法生效前加快腳步，削價出售，希望搶在此一針對富人的豪宅稅法生效前完成買賣。
根據ULA法，房屋交易時，500萬元以上的房產將一次性徵收4%的豪宅稅，1000萬元以上的房產稅率則提高到5.5%，這筆稅款必須由賣方支付；洛杉磯市府稱這一新制將為平價住宅與遊民居所計畫提供新的資金來源。
近幾年洛杉磯市的遊民危機加劇，公園、人行道、公路橋梁下處處可見遊民居住的「帳篷城市」 (tent city)；根據洛杉磯遊民服務管理局(LAHSA)數據，2022年2月某一個時間點的洛杉磯市遊民估計有4萬2000人，相比之下，2016年的遊民人數約2萬8000人。
ULA法的倡導者最初估計新徵收的豪宅稅將為平價住房措施籌到11億元經費，但洛杉磯市府將預估數字降為6億7200萬元。
房地產經紀人抨擊這項豪宅稅不僅沒有遠見，還激發豪宅賣家的拋售潮。一些頂級房地產經紀人頻繁交易，以幫助客戶在新稅法生效前賣出豪宅。
「洛杉磯時報」指出，ULA法可能只會影響洛杉磯市約4%的房產銷售。
在通膨高漲的洛杉磯房市，價值500萬元房屋的所有人未必是億萬富豪，房地產經紀人奧特曼(Josh Altman)說：「500萬元在洛杉磯算不上豪宅，就像紐約市的500萬元房屋一樣。」
他表示如果新稅法能公平地適用於所有屋主，那麼他會更願意支持該法。
其他反對者說，新稅法可能會產生反效果，一位房產經紀人指出：「我們有住房危機，而我們卻削弱開發商興建住房的動機。」
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