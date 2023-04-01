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滑雪對撞官司 葛妮絲派特洛勝訴 離開法庭前還輕拍原告肩膀安慰

記者張聲肇／綜合報導
女星葛妮絲·派特洛滑雪意外官司勝訴，贏得一元賠償後，離庭時走到原告身後安慰他。(美聯社)
女星葛妮絲·派特洛滑雪意外官司勝訴，贏得一元賠償後，離庭時走到原告身後安慰他。(美聯社)

好萊塢女星葛妮絲·派特洛(Gwyneth Paltrow)被控2016年在猶他州一處滑雪度假村撞傷一名滑雪客，並被索賠320萬元，她也提出反訴訟，求償一元；陪審團30日作出判決，派特洛勝訴。

原告桑德森(Terry Sanderson)是退休視力驗光師，2019年提起民事訴訟，指控派特洛2016年於猶他州公園市(Park City)滑雪時從背後撞上他，讓他整個人騰空飛起，以致斷了四根肋骨，還出現腦震盪，造成創傷性腦損傷。

派特洛則在法庭陳述事實經過，否認事故是由她所造成，「不該由我對後來發生在對方身上的事負責」。

經過八天的審理，最終宣判時派特洛表現得十分克制，毫無驕矜自喜之色，反而在離開法庭前，輕拍敗訴原告的肩膀並祝他好運。

她告訴Instagram上830萬名粉絲說，「我覺得如果我向錯誤的說法屈服，有損我的人格」。

桑德森則說，民眾很自然傾向相信名人的說法，讓他不禁懷疑自己當初提告到底值不值得？

但是31歲、原職為護士的陪審員印姆瑞(Samantha Imrie)說，影響陪審團判斷的是證據，不是名人身分。她認為桑德森所說的「事實」經過扭曲。她承認有考慮到派特洛的演員身分，「可是我不覺得她會在宣誓後還敢說謊。她一直是鎂光燈的焦點，非誠實不可」。

專門替名人處理公關危機的貝爾德(Holly Baird)說，名人上法院不無身敗名裂的風險，但他不認為本案對派特洛會造成負面影響，「這又不是謀殺案之類的官司，反而彰顯了她的人性，誰不會碰上類似的情況？」

專替名人打官司的洛杉磯律師拉佛爾(Tre Lovell)說，明星的生活型態本來就和常人不同，只要表現得謙虛一點，這樣率直的回答，民眾就可以接受。

滑雪 猶他州 退休

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