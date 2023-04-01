德州公安廳坦承 遭犯罪集團騙走亞裔駕照 受害達4800人

德州公安廳長麥克羅承認該部門受騙，誤將至少3000張德州駕照寄給紐約一個華人有組織犯罪集團。該集團除利用這些駕照竊取個資，還將其出售給中國非法移民。(路透)

德州 公共安全廳(DPS，Department of Public Safety)3月先後發信通知數千名大部分為亞裔的受害者，表示該部門在不知情狀況下，將數千份屬於他們的駕照 ，寄送給一個有組織犯罪集團。其中一位受害者匿名向媒體披露，因為駕照被盜，她不但銀行帳戶被關、信用卡遭冒名詐欺 、eSIM卡也被使用，估計損失達5萬元。

國家廣播公司(NBC)31日報導，DPS聲明指出，受害者人數現已上升至4800人；其中逾2000人已與DPS聯繫解決問題。

DPS廳長麥克羅(Steve McCraw)2月27日先告知德州眾議會撥款委員會，公共安全廳受騙，將至少3000張德州駕照寄給紐約一個華人有組織犯罪集團。麥克羅說，DPS去年12月發現詐欺作案，犯罪集團使用德州駕駛人個資獲取駕照後，將其出售給中國非法移民。

向NBC透露自己上述遭遇的32歲受害者表示，她早在去年11月就發現自己面臨各種資料被盜和詐欺的可疑狀況，害她連續好幾個月，都在設法解決各種金錢損失，期間還收到通知，說有詐騙者試圖用她名義申請數十張Capital One信用卡。

這位受害者表示，她擔心亞裔社區資源不足，可能會有很多英語能力或不擅處理詐欺問題的受害者，需要德州當局主動提供更充分協助，包括使用不同的語言發出通知和說明。

受害者說，11月時她先發現自己的定期付款停止運作，在致電大通銀行(Chase Bank)後，發現自己帳戶已被關閉；登入銀行網站，她進一步發現自己帳戶被關前，有兩筆2000元款項遭盜領款。還好透過與銀行和保險，她已追回和解決所有爭議款項。

儘管盜領問題很快解決，但噩夢仍然繼續。今年2月，與她共用同一家庭電話方案的家人接到T-Mobile電話，通知他們有人試圖申請eSIM卡。在與電話公司溝通數小時後，她重新掌控自己資料，確認她的駕照已被用來取得eSIM卡，並被用以登入她大通銀行應用程式，信用卡和金融卡資料被下載，隨即被盜刷4萬元，用於瘋狂購物。

T-Mobile代表證實，公司團隊已與受害者聯繫，並表示「此案並非業餘，歹徒有一套劇本，一切發生得非常快，而且他們並沒有走傳統路線。」

該名受害者表示，她本來不明白為何自己資料會被盜用並遭連續攻擊，直到看到媒體相關報導，並在3月18日接到DPS駕照部門發信通知，這才恍然大悟，「原來我就是那3000名受害者之一」。