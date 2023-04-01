龍捲風襲阿肯色州小岩城 災區屋毀樹倒、滿目瘡痍 中南部15州警報

美國中西部地區31日籠罩在威力強大的龍捲風威脅下，阿肯色州北小岩城首當其衝，災區滿目瘡痍。(美聯社)

龍捲風 31日肆虐中南部地區，阿肯色州 北小岩城(North Little Rock)屋毀樹倒，損失慘重，州長桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)帶領州民為災區民眾祈禱。

國家氣象局31日當天即發布警告，中西部、南部15州有暴風、龍捲風威脅，8500萬人受影響；小岩城市長史考特(Frank Scott Jr.)已請求國民兵支援災區民眾，同時籲請各地民眾暫勿前往。

氣象專家謝爾頓(Travis Shelton)說，31日下午襲擊北小岩城的龍捲風也對傑克遜維爾(Jacksonville)和謝武德(Sherwood)等地造成不小的損害。

氣象預報員雷諾茲(Jim Reynolds)說，「我們正在追蹤一大團強烈陣風動向，還不敢離開辦公室，到現場勘查災情」。

阿肯色州緊急作業中心已全面啟動救災機制，美國停電網站資料顯示，下午4時30分，全州有6萬9000戶停電。

從愛阿華東北到阿肯色南部和密西西比北部，包括第摩因(Des Moines)、戴文波特(Davenport)、小岩城和孟斐斯等城市，都在這二級長距離龍捲風可能肆虐的範圍內。

氣象局向愛阿華到德州東部地區，包括密蘇里、伊利諾、阿肯色、威斯康辛、肯塔基、田納西和密西西比等州，發出龍捲風警報，31日晚才解除，要這些地方的民眾提防最大時速70哩的陣風和「大如蘋果般的冰雹」。

肯塔基州長貝席爾(Andy Beshear)31日下午提早宣布全州進入緊急狀態，雖然該州只有西部在可能受害範圍內。

國家氣象局說，31日直到晚間，中西部和下密西西比河谷之間，嚴厲天氣會以強勁陣風、大量冰霰和強大龍捲風等形式出現。

第摩因氣象站指出，雷達顯示至少一個龍捲風已經出現，愛阿華南部要特別提防。

嚴厲的暴風雷和瞬間大洪水可能襲擊中西部到密西西比河下游地區，國家氣象局暴風預測中心已對愛阿華東南部、伊利諾西北部、密蘇里東北部、阿肯薩斯東北部和肯塔基最西邊發布中度(4/5級)暴風雷警報。

氣象局說，暴風的速度可達每小時55哩，持續到深夜，強風對人畜都「很危險」，外加三到五吋瞬間豪雨威脅。