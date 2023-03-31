陸軍2黑鷹直升機 肯州相撞墜毀 機上9人全罹難

美國陸軍兩架黑鷹直升機(見圖)29日晚在例行演訓時相撞墜毀，九名官兵全數罹難。(美聯社)

兩架美國陸軍黑鷹直升機29日晚間在肯塔基州 進行例行訓練任務時相撞墜毀，機上九人全數罹難。

坎貝爾堡(Fort Campbell)基地發言人梭爾曼(Nondice Thurman)30日說，這兩架救護直升機在肯州西南部例行演訓時，發生意外，造成死難。

這兩架隸屬101空中突擊師的HH-60型黑鷹直升機於晚間10時左右，在坎貝爾堡西北30哩翠格郡(Trigg County)墜毀。當局正在調查失事原因。

101師副師長魯巴斯准將(John Lubas)說，墜機 地點離住宅區不遠，幸未造成地面傷亡。兩架直升機當時各乘載五人和四人。

魯巴斯說，「這是訓練課程，演練多機編隊飛行，兩機並排飛行，戴著夜視鏡，」軍方官員認為出事時直升機正在練習飛行，不是操演醫護撤離人員項目。

這兩架直升機裝有類似民航機的黑盒子，可記錄完整飛行過程，供調查人員分析墜機原因，魯巴斯說，「我們希望黑盒子會提供相當多訊息，讓我們了解事故的始末。」

住家在離出事地點僅一哩的托馬斯宙斯基(Nick Tomaszewski)說，墜機前幾分鐘他看到兩架直升機從他家屋頂飛過去，「我太太和我恰好坐在後院陽台往外看，我還說『噢，那兩架飛得好低唷，在晚上好像太靠近了』。」

兩架直升機剛飛過他家上方，還往回繞了一圈，過一會「我們看到狀似空中燃放爆竹的情況，」「直升機裡頭的燈光都滅了，好像轟一聲……接著我們看到火球一般的巨大光芒。」

托馬斯宙斯基說，低空飛行訓練通常在白天進行，直升機一般都飛得比較低，但不會那麼靠近，「這兩架卻緊鄰並進。通常我們看到一架，過幾分鐘再一架，我們昨晚看到的卻是兩架並排飛行。」

肯州議會議員30日開會時特別對罹難官兵起立默哀。