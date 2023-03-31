我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

源於17年前那晚… 川普「封口費案」大事記一次看

陸軍2黑鷹直升機 肯州相撞墜毀 機上9人全罹難

記者張聲肇／綜合報導
美國陸軍兩架黑鷹直升機(見圖)29日晚在例行演訓時相撞墜毀，九名官兵全數罹難。(美聯社)
美國陸軍兩架黑鷹直升機(見圖)29日晚在例行演訓時相撞墜毀，九名官兵全數罹難。(美聯社)

兩架美國陸軍黑鷹直升機29日晚間在肯塔基州進行例行訓練任務時相撞墜毀，機上九人全數罹難。

坎貝爾堡(Fort Campbell)基地發言人梭爾曼(Nondice Thurman)30日說，這兩架救護直升機在肯州西南部例行演訓時，發生意外，造成死難。

這兩架隸屬101空中突擊師的HH-60型黑鷹直升機於晚間10時左右，在坎貝爾堡西北30哩翠格郡(Trigg County)墜毀。當局正在調查失事原因。

101師副師長魯巴斯准將(John Lubas)說，墜機地點離住宅區不遠，幸未造成地面傷亡。兩架直升機當時各乘載五人和四人。

魯巴斯說，「這是訓練課程，演練多機編隊飛行，兩機並排飛行，戴著夜視鏡，」軍方官員認為出事時直升機正在練習飛行，不是操演醫護撤離人員項目。

這兩架直升機裝有類似民航機的黑盒子，可記錄完整飛行過程，供調查人員分析墜機原因，魯巴斯說，「我們希望黑盒子會提供相當多訊息，讓我們了解事故的始末。」

住家在離出事地點僅一哩的托馬斯宙斯基(Nick Tomaszewski)說，墜機前幾分鐘他看到兩架直升機從他家屋頂飛過去，「我太太和我恰好坐在後院陽台往外看，我還說『噢，那兩架飛得好低唷，在晚上好像太靠近了』。」

兩架直升機剛飛過他家上方，還往回繞了一圈，過一會「我們看到狀似空中燃放爆竹的情況，」「直升機裡頭的燈光都滅了，好像轟一聲……接著我們看到火球一般的巨大光芒。」

托馬斯宙斯基說，低空飛行訓練通常在白天進行，直升機一般都飛得比較低，但不會那麼靠近，「這兩架卻緊鄰並進。通常我們看到一架，過幾分鐘再一架，我們昨晚看到的卻是兩架並排飛行。」

肯州議會議員30日開會時特別對罹難官兵起立默哀。

墜機 肯塔基州

上一則

華爾街日報記者遭俄依間諜罪名逮捕 冷戰結束後首例

下一則

UCLA：好萊塢多元性 不進反退

延伸閱讀

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
連續28次森林縱火 新州男認罪

連續28次森林縱火 新州男認罪
防濫用藥物 蒙郡高中收緊外出午餐限制

防濫用藥物 蒙郡高中收緊外出午餐限制
陸軍法拉盛辦說明會 鼓勵華裔子弟入伍

陸軍法拉盛辦說明會 鼓勵華裔子弟入伍

熱門新聞

查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14
TikTok執行長周受資。(路透)

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

2023-03-23 14:04
陸軍第101空降師的兩架HH-60黑鷹直升機在訓練時相撞墜毀，機上九人全罹難。(美聯社)

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

2023-03-30 10:07
川普支持者在他的佛州海湖莊園前舉起大旗。(路透)

川普發文：我若遭起訴 後果恐有「死亡與毀滅」

2023-03-24 09:02
南卡限制對立國家公民購地置產的S576法案，28日眾議會一字未改地通過了一讀，並被提交至財務委員會。（Pexels）

限制中國人購地法案 南卡眾議會「一字未改」通過一讀

2023-03-29 11:14
休士頓警方要求占住江琳達房屋的非裔家庭搬離。(ABC13號電視頻道截屏)

換鎖入侵、偽造租約…德州非裔一家占亞裔屋 遭警驅離

2023-03-30 16:35

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南