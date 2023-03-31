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全國20大郡 移民人數增長近3倍

記者胡玉立／綜合報導
普查局最新報告顯示，全國前20大郡移民人數在2021年至2022年間增長近三倍，而紐約市曼哈頓的人口成長擺盪範圍最大，超過11萬人。圖為曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)
普查局最新報告顯示，全國前20大郡移民人數在2021年至2022年間增長近三倍，而紐約市曼哈頓的人口成長擺盪範圍最大，超過11萬人。圖為曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)

人口普查局30日公布最新報告指出，隨著移民人數恢復到疫情前水平，全國前20大郡移民人數在2021年至2022年間增長近三倍，但其中也有許多郡面臨人口外流和低出生率的衝擊；趨勢顯示，美國人口增長緩慢，許多社區勉強維持既有人口。

由於普查時間為2021年7月1日至2022年6月30日，疫情對人口影響仍然存在，非常多郡的死亡人數高於出生人數。整體來看，新人口普查呈現出幾大現象，包括：移民湧入大城市、紐約曼哈頓人口變化最獨特、郊區和退休社區吸引力強大等。

數據顯示，加州洛杉磯郡、伊利諾伊州庫克郡(包括芝加哥市)及紐約布魯克林和皇后區人口流失，但流失幅度小於2021年。亞利桑納州鳯鳯城、德州休士頓、達拉斯和佛州坦帕在內的陽光帶(Sunbelt)都會區，則繼續吸引國人大量遷入。

截至2022年6月底的12個月內，全國前20大郡主要因為外國移民移入，增加超過30萬人口。有些郡如加州聖地牙哥、佛州邁阿密-岱德和華盛頓州金恩郡(包括西雅圖市)，全靠移民維持人口總量穩定；其他郡人口下降速度放緩。

報告顯示，洛杉磯郡2021年減少18萬人，2022年減少9萬人；布魯克林2021年減少8萬2000人，2022年減少4萬7000人。涵括亞特蘭大在內的富爾頓郡2021年人口減少7000人，2022年反而增加1萬2000人。

最獨特的是曼哈頓，人口轉變劇烈；2021年減少10萬人，2022年增加1萬7472人，是全國人口增加最多的地方。據紐約市都市規劃局(Department of City Planning)數據，這是曼哈頓自2000年以來，首次出現國內移民淨增長，但比起2020年人口數，紐約市人口仍少了40萬5000人，顯示曼哈頓的元氣在疫情後仍未完全恢復。

與此同時，全國各都會外環郊區、度假區和退休社區，仍繼續散發強大吸引力。被美國社區計畫(American Communities Project)分類為郊區的郡人口數約占全國12%，可能占2022年全國人口增長的一半；被標記為旅遊勝地的郡，占全國人口9%，占2022年人口增長的28%。

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