笑太甜非狠將 貿易代表戴琪被國會議員批不適任

美國貿易代表戴琪日前在眾院歲出入委員會聽證會上，駁斥共和黨眾議員墨菲對她的評論，也替拜登政府的貿易政策辯護。(美聯社)

共和黨 眾議員墨菲(Greg Murphy，北卡羅來納州)日前在聽證會上向貿易代表戴琪 (Katherine Tai)表示，她人太軟弱，「笑得太甜」，但貿易代表磋商時通常十分強硬，需要「狠將」，墨菲認為戴琪不適任；而戴琪明確表示，自己完全不接受墨菲對她的評估。

華盛頓郵報報導，眾院歲出入委員會24日舉辦聽證會，想了解拜登 政府的貿易施政構想；墨菲對戴琪表示，不怎麼認識戴琪，但以往與戴琪共事的委員會成員對她評價很高，但他個人認為戴琪「人太好」，不適合現職；貿易談判通常十分強硬，有時要找狠將，但戴琪不像那種人。

戴琪回答說，自己代表美國人民談判，說話時大家都在聽，因為她捍衛著美國利益；「我可以向你保證，我曉得要對歲出入委員會成員好，而我未曾被誤會為太好」。

墨菲發言範圍很廣，既批評拜登政府的貿易政策，又把巴黎氣候協定等「綠色(指環境相關)東西」形容為讓人分心，他認為會讓美國無法與中國爭衡。他告訴戴琪，她因拜登政府而「束手束腳」，「妳卡住了，我個人替妳蠻可惜的，妳陷在其中」。

他繼續描述共和黨對貿易感到挫折，說美國任由中國擴張全球影響力。墨菲的選區裡有豬肉加工業，收尾時他詢及豬肉出口到台灣問題。

墨菲的發言人奉斯(Harry Fones)表示，他談話裡的批評意味只是說笑；墨菲一開頭就讚美戴琪，說她受到歲出入委員會兩黨成員的極大尊敬，大家若是把整個對話聽完，放在聽證會的背景來看，會了解墨菲在講拜登政府讓戴琪談判貿易協議時受到約束，不羨慕戴琪的處境。

回應完墨菲對她個人的看法後，戴琪再談墨菲對貿易的發言；戴琪說，「我認為各位完全不得要領」。