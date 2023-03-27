我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

基努李維「捍衛任務4」 美國首周票房7350萬

編譯俞仲慈／綜合26日電
好萊塢男星基努李維主演的系列電影「捍衛任務4」，美國首映周末票房7350萬元，獨佔鰲頭。(美聯社)
好萊塢男星基努李維主演的系列電影「捍衛任務4」，美國首映周末票房7350萬元，獨佔鰲頭。(美聯社)

好萊塢男星基努李維(Keanu Reeves)主演的系列電影「捍衛任務4」(John Wick：Chapter 4)，受到疫情影響，在睽違四年後上映，美國首映周末票房7350萬元，獨佔鰲頭。

「捍衛任務4」片長2小時49分，製作成本超過1億元，是這部系列電影迄今為止耗資最大的作品；片中殺手基努李維再度穿上西裝，延續前一集劇情，展開復仇之路，而且為了拍攝劇中特技動作，58歲的基努李維事前接受12周訓練，親自下海演出，展現全新的動作場面。

同時該片加入新陣容，邀請華裔武打明星甄子丹(Donnie Yen)以及日本動作影星真田廣之(Sanada Hiroyuki)，輪番上場使用不同拳法較勁，動作精采絕倫，在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)，拿下94%的高評價，並被媒體讚譽為「瘋狂麥斯：憤怒道」(Mad Max: Fury Road)之後，最好看的動作電影。

「捍衛任務4」不但在國內大受歡迎，在海外上映也累積6400萬元票房，堪稱是「獅門影業」(Lionsgate Motion Picture)歷經疫情低谷後，取得的最大成功，「我們密切關注訊息，看到電影最終上映，真是太棒了，我們知道影迷想要看更多。」獅門影業集團董事長達克(Joe Drake)表示，會盡其所能，說服基努李維主演這部系列電影。

由史塔赫斯基(Chad Stahelski)執導的「捍衛任務」首部作品自2014年上映，首映周末票房即創下1400萬元佳績之後，接下來的每部續集票房收入皆穩定成長，包括2017年「捍衛任務2：殺神回歸」(John Wick: Chapter 2)首映3040萬元、2019年「捍衛任務3：全面開戰」(John Wick: Chapter 3–Parabellum)首映5680萬元。

不過在「捍衛任務4」上映前一周，在片中飾演「歐陸飯店」(The Continental Hotel)接待員的黑人影星瑞迪克(Lance Reddick)傳出在加州自宅不幸身亡，享壽60歲，實在令人遺憾。

電影 基努李維 疫情

上一則

六年級美術課用「大衛像」遭投訴 佛州校長丟飯碗

下一則

明尼蘇達州核電廠再洩核污水 居民憂管線老化

延伸閱讀

基努李維「捍衛任務4」 首映 北美周末票房破7350萬元

基努李維「捍衛任務4」 首映 北美周末票房破7350萬元
猜猜看／那些奧斯卡大獎落空的電影

猜猜看／那些奧斯卡大獎落空的電影
甄子丹扮盲眼殺手 對打基努李維誰勝出？

甄子丹扮盲眼殺手 對打基努李維誰勝出？
基努李維上節目宣傳「捍衛任務4」 被狗狗包圍好幸福

基努李維上節目宣傳「捍衛任務4」 被狗狗包圍好幸福

熱門新聞

查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時，突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

2023-03-19 16:27
老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
TikTok執行長周受資。(路透)

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

2023-03-23 14:04
一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

2023-03-20 14:57

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽

封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看