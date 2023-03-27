基努李維「捍衛任務4」 美國首周票房7350萬

好萊塢男星基努李維主演的系列電影「捍衛任務4」，美國首映周末票房7350萬元，獨佔鰲頭。(美聯社)

好萊塢男星基努李維 (Keanu Reeves)主演的系列電影 「捍衛任務4」(John Wick：Chapter 4)，受到疫情 影響，在睽違四年後上映，美國首映周末票房7350萬元，獨佔鰲頭。

「捍衛任務4」片長2小時49分，製作成本超過1億元，是這部系列電影迄今為止耗資最大的作品；片中殺手基努李維再度穿上西裝，延續前一集劇情，展開復仇之路，而且為了拍攝劇中特技動作，58歲的基努李維事前接受12周訓練，親自下海演出，展現全新的動作場面。

同時該片加入新陣容，邀請華裔武打明星甄子丹(Donnie Yen)以及日本動作影星真田廣之(Sanada Hiroyuki)，輪番上場使用不同拳法較勁，動作精采絕倫，在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)，拿下94%的高評價，並被媒體讚譽為「瘋狂麥斯：憤怒道」(Mad Max: Fury Road)之後，最好看的動作電影。

「捍衛任務4」不但在國內大受歡迎，在海外上映也累積6400萬元票房，堪稱是「獅門影業」(Lionsgate Motion Picture)歷經疫情低谷後，取得的最大成功，「我們密切關注訊息，看到電影最終上映，真是太棒了，我們知道影迷想要看更多。」獅門影業集團董事長達克(Joe Drake)表示，會盡其所能，說服基努李維主演這部系列電影。

由史塔赫斯基(Chad Stahelski)執導的「捍衛任務」首部作品自2014年上映，首映周末票房即創下1400萬元佳績之後，接下來的每部續集票房收入皆穩定成長，包括2017年「捍衛任務2：殺神回歸」(John Wick: Chapter 2)首映3040萬元、2019年「捍衛任務3：全面開戰」(John Wick: Chapter 3–Parabellum)首映5680萬元。

不過在「捍衛任務4」上映前一周，在片中飾演「歐陸飯店」(The Continental Hotel)接待員的黑人影星瑞迪克(Lance Reddick)傳出在加州自宅不幸身亡，享壽60歲，實在令人遺憾。