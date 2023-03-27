數萬南方女性 北上伊利諾州墮胎 驚見10歲女童

伊利諾州墮胎維權組織「計畫生育聯合會」一間診所內，為墮胎婦女設置的檢查室。(美聯社)

聯邦最高法院去年推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的保護婦女墮胎 權裁決後，南部11個州如奧克拉荷馬、阿肯色、德州等祭出法案禁止婦女墮胎，又或關閉當地的墮胎診所，結果成千上萬的婦女紛紛湧到最接近的伊利諾州尋求墮胎。

伊州 南部由於地理位置最為接近這11個州，當地墮胎診所每天為過百人墮胎已是等閒事。其中一家診所的墮胎輪候名單，從以前只需等待僅兩天到現在起碼三星期。

診所醫生柯琳‧麥克尼古拉斯(Colleen McNicholas)說，隨著每起訴訟的判決，每一個州的新法案出爐，湧來的婦女就有新的增加，預計她的診所今年會接待1萬人。

當然反對墮胎者也紛紛出動，穿著反光背心的反墮胎倡導者，在墮胎診所門外瘋狂揮手示意，希望說服婦女們放棄墮胎。

早在「羅訴韋德案」裁決遭推翻前數個月，伊州兩個墮胎維權組織「計畫生育 聯合會」(Planned Parenthood)及「希望診所」(Hope Clinic)已預計會有不少尋求服務的婦女湧至，它們在2022年1月共同啟動一個新的地區中心，幫助外州婦女預訂酒店、航班、公共汽車或租車前來這兩個設施。

該中心也與全國30多個非營利組織合作募集資金，資助一些無力支付酒店、旅費的外州婦女。為滿足需求，甚至將休閒車改裝成流動診所，沿著州際線行駛，讓醫生提供墮胎服務。

麥克尼古拉斯醫生說，應對婦女墮胎需求固然是辛苦，但最難應對的是前來診所的青少年人數穩步增加，她們都是希望結束因遭強姦或虐待的懷孕，當中有些更是只有十歲的兒童。