我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

數萬南方女性 北上伊利諾州墮胎 驚見10歲女童

編譯盧炯燊／綜合26日電
伊利諾州墮胎維權組織「計畫生育聯合會」一間診所內，為墮胎婦女設置的檢查室。(美聯社)
伊利諾州墮胎維權組織「計畫生育聯合會」一間診所內，為墮胎婦女設置的檢查室。(美聯社)

聯邦最高法院去年推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的保護婦女墮胎權裁決後，南部11個州如奧克拉荷馬、阿肯色、德州等祭出法案禁止婦女墮胎，又或關閉當地的墮胎診所，結果成千上萬的婦女紛紛湧到最接近的伊利諾州尋求墮胎。

伊州南部由於地理位置最為接近這11個州，當地墮胎診所每天為過百人墮胎已是等閒事。其中一家診所的墮胎輪候名單，從以前只需等待僅兩天到現在起碼三星期。

診所醫生柯琳‧麥克尼古拉斯(Colleen McNicholas)說，隨著每起訴訟的判決，每一個州的新法案出爐，湧來的婦女就有新的增加，預計她的診所今年會接待1萬人。

當然反對墮胎者也紛紛出動，穿著反光背心的反墮胎倡導者，在墮胎診所門外瘋狂揮手示意，希望說服婦女們放棄墮胎。

早在「羅訴韋德案」裁決遭推翻前數個月，伊州兩個墮胎維權組織「計畫生育聯合會」(Planned Parenthood)及「希望診所」(Hope Clinic)已預計會有不少尋求服務的婦女湧至，它們在2022年1月共同啟動一個新的地區中心，幫助外州婦女預訂酒店、航班、公共汽車或租車前來這兩個設施。

該中心也與全國30多個非營利組織合作募集資金，資助一些無力支付酒店、旅費的外州婦女。為滿足需求，甚至將休閒車改裝成流動診所，沿著州際線行駛，讓醫生提供墮胎服務。

麥克尼古拉斯醫生說，應對婦女墮胎需求固然是辛苦，但最難應對的是前來診所的青少年人數穩步增加，她們都是希望結束因遭強姦或虐待的懷孕，當中有些更是只有十歲的兒童。

她說，過去每年可能是一、兩個10歲、11歲的孩子，但現在每月都有幾個人，她們來自全國各地，實在很難想像會有這麼多人經歷這樣的創傷。

伊利諾州墮胎維權組織「計畫生育聯合會」的醫生柯琳‧麥克尼古拉斯，在診所內協助墮胎...
伊利諾州墮胎維權組織「計畫生育聯合會」的醫生柯琳‧麥克尼古拉斯，在診所內協助墮胎婦女。(美聯社)

墮胎 伊州 計畫生育

上一則

人口販子猖獗 1歲男童遭棄邊境科羅拉多河邊

延伸閱讀

全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥

全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥
提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死

提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死
南卡州共和黨眾議員提案 婦女墮胎最高可判死刑

南卡州共和黨眾議員提案 婦女墮胎最高可判死刑
3女涉嫌幫助朋友墮胎 遭求償百萬

3女涉嫌幫助朋友墮胎 遭求償百萬

熱門新聞

查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時，突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

2023-03-19 16:27
老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
TikTok執行長周受資。(路透)

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

2023-03-23 14:04
一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

2023-03-20 14:57

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽

封面故事／約會兩次就想「冠妻姓」他說：她姓氏發音太好聽
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看