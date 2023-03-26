德州133車連環撞害6死 調查出爐：包商未除冰釀禍

國家運輸安全委員會23日公布2021年德州35號州際公路連環車禍調查報告，指負責維護該路段的包商未及時處理路面結冰問題。(美聯社)

兩年前發生在德州 福和市(Fort Worth)附近35號州際公路的重大連環車禍 ，133輛車追撞，現場綿延1.5哩，造成六人喪生、十多人受傷。國家運輸安全委員會(NTSB)23日公布調查原因，指負責維護該路段的包商未能及時處理夜間凍雨導致路面結冰的濕滑路況，且未能提醒駕駛人注意行車。

2021年2月11日清晨6時許，35號州際公路南下車道發生汽車、卡車、拖車等133輛車的連環車禍事故，該路段限速每小時75哩。事故路段的南、北向車道有水泥路障分隔，事故始於一輛車撞上路障，其他車輛為了閃避卻開始打滑、旋轉、撞上路障，接著一輛大卡車撞上多輛車，其他車難以迴避，導致多輛車追撞堆疊。

NTSB指出，這起車禍是因為北塔倫特高速公路(North Tarrant Express)第三工務段機動夥伴(MPS-3)公司未能撒鹽溶解道路結冰，且未提醒駕駛人減速。

NTSB表示，事發之前早就有氣象預報說會降下凍雨，MPS-3公司兩天前以液態鹽水處理35號州際公路南向路段，但隨著凍雨突然降下且溫度持續下探，該單位檢查小組於車禍前45分鐘的巡邏期間，並未發現部分高架路段需要額外除冰作業。

車禍發生前，事發地點已連續36小時處於零下低溫；當天清晨，工程人員對35號州際公路部分路段實施撒鹽作業，但沒處理到事故路段，該區段另需額外除冰。

MPS-3公司發言人辛克爾(Robert Hinkle)說：「考量特殊情況，我們對於公司採取的作為有信心。」

辛克爾表示，MPS-3公司已完全啟動冬季風暴 計畫，高度配合德州運輸廳，並在兩天前事先處理道路狀況。

辛克爾表示，錄影畫面顯示「車禍發生前幾分鐘開始下雨」，且車禍前數小時前即有動態告示牌提醒駕駛路面結冰、小心駕駛，另有固定示告示牌提醒駕駛，橋梁可能在冷冽天氣結冰。