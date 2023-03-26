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憂觸墮胎禁令 愛達荷75年小醫院關閉產科

編譯陳韻涵／綜合25日電
愛達荷州鄉村的邦納醫院已開診75年婦產科日前關閉，不再提供生產和其他產科服務。（截自谷歌地圖）
愛達荷州鄉村的邦納醫院已開診75年婦產科日前關閉，不再提供生產和其他產科服務。（截自谷歌地圖）

愛達荷州鄉村桑德波因特(Sandpoint)的邦納醫院(Bonner General Health)日前關閉婦產科，不再提供生產和其他產科服務。

懷孕23周的25歲孕婦布魯克‧麥康伯(Brooke Macumber)原定在邦納醫院生第四胎，這間醫院是她與丈夫數十年前出生的地點，她們的兩個孩子也在此來到人間。

麥康伯錯愕的發現，邦納醫院產科開診75年後決定關閉，而今距離她家最近的產科醫院，開車至少要一小時。

麥康伯住在愛達荷州靠近蒙大拿州邊境的郊區一個約500人的小鎮，她說：「我已經做過惡夢，夢見丈夫驅車載我們去醫院生產，但我們不得不臨停路邊，在前座生下小孩。」

華盛頓郵報21日報導，邦納關閉產科順應研究人員的預測趨勢，攸關危險的院外分娩與早產。美國醫院協會(AHA)統計，鄉村地區的生產服務逐年下降，2015年至2019年至少89間鄉村的產科醫院關門，農村郡約有220萬名生育年齡的女性，但其中過半數的郡卻是「產科沙漠」。

婦產科醫師不諱言表示，嚴苛的墮胎禁令讓愈來愈多醫師更容易身陷法網，好醫師紛紛求去，招聘新醫生則很困難。邦納醫院在聲明中表示，取消產科服務的決定源於愛達荷州「法律與政治氣氛」不友善，幾乎禁止所有形式的人工流產，「德高望重且有才能的醫生紛紛求去，招募新血非常困難」。

伯納醫院董事會主席艾爾塞瑟(Ford Elsaesser)在聲明中說：「我們已竭盡全力避免取消這些服務，原本希望成為例外，現在卻無法克服挑戰。」

院方指出，「愛達荷州議會持續倡議法案並通過法律，把執行全美公認醫療標準的醫生當作刑事罪犯對待」。

愛達荷州的人工流產禁令堪稱全美最嚴格，該州最高法院2020年通過、去年夏季實施的「自動生效法」(trigger law，觸發法)將幾乎所有終止妊娠相關作為罪刑化，即便醫師認定產婦有生命危險，遭性侵或亂倫也不例外，違法的醫事人員恐觸犯重罪，可判處二到五年有期徒刑，暫停或褫奪其醫療執照。

愛達荷州 邊境 性侵

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