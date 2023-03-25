給學生看「大衛像」遭家長投訴色情 佛州校長丟飯碗

家長批評大衛像的照片是色情內容。（美聯社）

藝術和煽情的界線到底該怎麼分？佛羅里達州 一所學校日前在藝術課上，分享米開朗基羅（Michelangelo）著名的「大衛像」（statue of David）圖片給中學生觀賞，結果卻遭到家長抗議，批評課程內容「色情」，最終導致剛上任不到一年的校長，在董事會的施壓下被迫辭職。

綜合BBC、紐約郵報報導，佛羅里達州「塔拉哈西藝術學院」（Tallahassee Classical School）的校長卡拉薩基莉亞（Hope Carrasaquilla）日前在一堂藝術課上分享文藝復興時期的經典作品時，向一群11至12歲的學生展示了「大衛像」、「創造亞當」（Creation of Adam）壁畫、「維納斯的誕生」（Birth of Venus）等內容。

結果事後卻遭到三名家長投訴，抗議課程內容不恰當，並表示有學生對於上課教材感到不舒服。卡拉薩基莉亞透露，其中有兩名家長要求她在上課前先提供教材給他們「看一下」，另一名家長則批評她教授「色情內容」。

卡拉薩基莉亞受訪時坦言，自己是被施壓辭職，因為學校董事會對她祭出「最後通牒」，要她辭職或是等著被開除。雖然董事會沒有提出要求她辭職的原因，但她認為這與藝術課投訴有關。

不僅如此，董事會為了避免類似事件再發生，還推出一項新措施，要求教師們未來在教授任何「可能具爭議」的課程内容前，都需要提前兩周通知家長。董事會主席畢蕭普（Barney Bishop）稱，「父母權利至高無上，此舉意味著保護所有父母的權益」。

藝術課看「大衛像」遭家長投訴色情 美校長慘丟飯碗

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