我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

3000萬怎麼用？紐約市參與式預算投票開跑

對未來感到悲觀 民調：多數美國人不相信兒孫生活能更好

中央社／芝加哥24日綜合外電報導
美國一項最新民調顯示，絕大多數美國人不相信孩子將來的生活會比自己更好。示意圖，非新聞當事照。（路透資料照片）
美國一項最新民調顯示，絕大多數美國人不相信孩子將來的生活會比自己更好。示意圖，非新聞當事照。（路透資料照片）

美國一項最新民調顯示，絕大多數美國人不相信孩子將來的生活會比自己更好。調查還凸顯人們益發懷疑大學學歷價值、幸福感創歷史新低，加劇美國民眾對未來的悲觀。

一份由華爾街日報與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC，位於芝加哥大學的獨立附屬機構）所作的調查顯示，8成受訪美國民眾稱美國經濟不好或很差，近半受訪者預期明年還會更糟。

這項民調於3月1日至13日訪查1019名成人，製作時間主要在矽谷銀行（SVB）倒閉和隨後的銀行業動盪前。65%受訪者把通膨列為最憂心，還有各約4成受訪者將醫療保健和居住成本列為最憂心事項。

住在德州大泉鎮（Big Spring）、從事醫院醫保協調的莫羅（Kristy Morrow）說：「不管薪資漲多少，其他東西也一起漲上來。我真的很為孩子擔心」。

37歲的莫羅是年收入僅約4.5萬美元的單親媽媽，有一個已成年的女兒和兩個未成年的兒子。她很擔心孩子將來的生活會更糟，因為美國國內嚴重的分歧對立，讓國家很多問題難以解決。她為減少油錢換車，還教孩子花費應出於必需而非慾望的觀念。

調查也顯示人們對就業市場的新焦慮。過半受訪者表示，很難找到另一份薪酬和福利匹配的工作。這是NORC相關調查自2010年以來的新高，這種焦慮在去年還看不到。

此外美國的通膨仍處在高點，今年2月的通膨率幾乎是COVID-19前的3倍。為物價上漲和降溫經濟，聯準會（Fed）將基準利率上調至2007年以來新高，為消費者和企業帶來壓力。許多經濟學家預計聯準會升息和銀行業動盪導致的信貸緊縮，會使美國今年陷入衰退。

民調顯示，44%的受訪者表示他們的財務狀況比預期更糟，超過1/3受訪者說一點也不滿意自己的財務狀況。同意自己和家庭有很大機會提高生活水平者不到3成。

NORC公共事務和媒體研究中心副總裁班茲（Jennifer Benz）說：「這種難以化解的悲觀情緒有震撼到我。」她說油價下跌或其他經濟面向的微幅變佳，都不太可能改變人們的失望情緒。

30多年來，NORC透過他們執行的「總體社會調查」（General Social Survey）每隔幾年了解美國人是否認為下一代生活會比自己這輩更好。今年有78%的受訪者表示沒信心，是自1990年開始調查以來的新高。白人受訪者比黑人和西裔受訪者信心更低。

美國人擔心下一代落後的原因之一，是失去對大學教育可提升經濟地位的信心。56%受訪者認為讀個4年大學學歷並不值得，因為畢業時沒有特定工作技能，還背上沉重債務，僅42%認為大學畢業可讓人有更好機會找到好工作而覺得值得。情況相較前次2017年的調查出現反轉，當時多數認為大學學歷值得。

NORC另從1972年起調查美國民眾的幸福感，但這次僅12%的受訪者覺得自己「非常開心」，創調查以來最低；1/3受訪者表示自己「不太開心」則是調查以來最高。

民調 聯準會 矽谷銀行

上一則

民調：78%美國人對未來悲觀

延伸閱讀

美股在銀行震盪下連兩周收高 銀行若收傘將添衰退疑慮

美股在銀行震盪下連兩周收高 銀行若收傘將添衰退疑慮
俄羅斯斡旋助復交 沙敘擬重開大使館...美國又當旁觀者

俄羅斯斡旋助復交 沙敘擬重開大使館...美國又當旁觀者
普立茲得主爆：美德共謀「準備新聞」 掩蓋拜登炸北溪

普立茲得主爆：美德共謀「準備新聞」 掩蓋拜登炸北溪
蓋拉格透露：蔡英文過境加州會麥卡錫

蓋拉格透露：蔡英文過境加州會麥卡錫

熱門新聞

老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時，突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

2023-03-19 16:27
查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14
TikTok執行長周受資。(路透)

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

2023-03-23 14:04
一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

2023-03-20 14:57

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚
港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳