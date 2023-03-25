我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

民調：78%美國人對未來悲觀

記者胡玉立／綜合報導
最新民調顯示美國普遍存在經濟悲觀情緒，對未來希望渺茫，高達78%的國人不相信下一代生活會更好，整體幸福水平創歷史新低。(美聯社)
最新民調顯示美國普遍存在經濟悲觀情緒，對未來希望渺茫，高達78%的國人不相信下一代生活會更好，整體幸福水平創歷史新低。(美聯社)

華爾街日報與芝加哥大學獨立研究機構「全國民意研究中心」(NORC)聯合進行的最新民意調查顯示，普遍存在的經濟悲觀情緒，讓國人對未來感到希望渺茫。高達78%的國人不相信下一代生活會更好，人們也愈來愈懷疑大學學位價值，整體幸福水平創歷史新低。

五分之四受訪者表示自己的經濟狀況不太好或很差，近半數預計明年會變得更糟。只有12%認為自己「非常幸福」，這是NORC綜合社會調查從1972年開始提出這個問題以來的最低紀錄；十分之三的受訪者稱自己「不太幸福」，是半個世紀以來的最高比例。

NORC公共事務和媒體研究副總裁本茨(Jennifer Benz)表示，「我感到一股頑強的悲觀情緒。」她說，人們對財務狀況根本失望，即使汽油價格較低或其他周邊經濟的變化，也不太可能改變這種悲觀感受。

NORC持續透過綜合社會調查，了解國人是否認為下一代的生活會比自己更好，今年78%表示對此缺乏信心，是1990年以來的類似調查沒信心比例最高的一次；白人受訪者比非裔和西班牙裔受訪者，更傾向表示沒有信心。

44%受訪者認為自己現階段財務狀況比預期要差，逾三分之一對自己的財務狀況完全不滿意，只有不到十分之三的人同意提高生活水平的機會很大。

國人擔心下一代生活較差的原因之一，是他們正在失去對大學教育提升經濟地位的信心；約56%表示不值得花錢念四年制大學學位，因為畢業後往往沒有特定工作技能，還得背負沉重債務；42%表示值得念大學，因為更可能找到好工作、賺更多錢。

調查結果並顯示，人們對就業市場的力道表達出新的擔憂；逾半數受訪者表示，要找到另一份薪資和福利相當的工作並不容易；這是NORC社會調查自2010年以來的最高水平。

這項民意調查在3月1日至13日訪問1019名成年人，調查時間在矽谷銀行(SVB)倒閉引發金融業動盪以前。約十分之四受訪者將醫療保健和住房成本列為最大擔憂，近三分之二表示通貨膨脹是主要問題。

矽谷銀行 華爾街 就業

上一則

物價、運輸雙漲 電商免運費日子恐終結

延伸閱讀

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
場邊人語／大學男籃 爭冠預覧

場邊人語／大學男籃 爭冠預覧
春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

熱門新聞

老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
CBS氣象主播史瓦茲(Alissa Carlson Schwartz)在新聞直播時，突然翻白眼昏厥。(擷自推特)

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

2023-03-19 16:27
TikTok執行長周受資。(路透)

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

2023-03-23 14:04
一架從加州安大略飛往紐約的捷藍航空上，空服員抱著貓尋找失主。(擷自推特@Yi Shun Lai)

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

2023-03-20 14:57
「風景水果公司」在喬氏超市及部分好市多分店販售的某些冷凍水果，因有A型肝炎污染之虞，宣布回收。(美聯社)

冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收

2023-03-18 22:02

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光