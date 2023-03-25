民調：78%美國人對未來悲觀

最新民調顯示美國普遍存在經濟悲觀情緒，對未來希望渺茫，高達78%的國人不相信下一代生活會更好，整體幸福水平創歷史新低。(美聯社)

由華爾街 日報與芝加哥大學獨立研究機構「全國民意研究中心」(NORC)聯合進行的最新民意調查顯示，普遍存在的經濟悲觀情緒，讓國人對未來感到希望渺茫。高達78%的國人不相信下一代生活會更好，人們也愈來愈懷疑大學學位價值，整體幸福水平創歷史新低。

五分之四受訪者表示自己的經濟狀況不太好或很差，近半數預計明年會變得更糟。只有12%認為自己「非常幸福」，這是NORC綜合社會調查從1972年開始提出這個問題以來的最低紀錄；十分之三的受訪者稱自己「不太幸福」，是半個世紀以來的最高比例。

NORC公共事務和媒體研究副總裁本茨(Jennifer Benz)表示，「我感到一股頑強的悲觀情緒。」她說，人們對財務狀況根本失望，即使汽油價格較低或其他周邊經濟的變化，也不太可能改變這種悲觀感受。

NORC持續透過綜合社會調查，了解國人是否認為下一代的生活會比自己更好，今年78%表示對此缺乏信心，是1990年以來的類似調查沒信心比例最高的一次；白人受訪者比非裔和西班牙裔受訪者，更傾向表示沒有信心。

44%受訪者認為自己現階段財務狀況比預期要差，逾三分之一對自己的財務狀況完全不滿意，只有不到十分之三的人同意提高生活水平的機會很大。

國人擔心下一代生活較差的原因之一，是他們正在失去對大學教育提升經濟地位的信心；約56%表示不值得花錢念四年制大學學位，因為畢業後往往沒有特定工作技能，還得背負沉重債務；42%表示值得念大學，因為更可能找到好工作、賺更多錢。

調查結果並顯示，人們對就業 市場的力道表達出新的擔憂；逾半數受訪者表示，要找到另一份薪資和福利相當的工作並不容易；這是NORC社會調查自2010年以來的最高水平。

這項民意調查在3月1日至13日訪問1019名成年人，調查時間在矽谷銀行 (SVB)倒閉引發金融業動盪以前。約十分之四受訪者將醫療保健和住房成本列為最大擔憂，近三分之二表示通貨膨脹是主要問題。