連刺同學114刀 佛州青少年判囚終身

身穿紅色囚衣的16歲佛州青少年富奇，兩年前對年僅13歲的啦啦隊員特莉絲汀·貝利連刺114刀致死，24日因一級謀殺罪被判處終身監禁。(美聯社)

現年16歲佛州 青少年富奇(Aiden Fucci)2021年對年僅13歲的啦啦隊員特莉絲汀·貝利(Tristyn Bailey)連刺114刀致死，富奇24日被判處終身監禁。

佛州第七司法巡迴法院(7th Judicial Circuit of Florida)州檢察官 辦公室哈里森(Haley Harrison)稱，富奇的刑期由法官史密斯(R. Lee Smith)決定，25年後將複審。

富奇今年2月承認犯下一級謀殺罪，他2021年5月9日被捕時年僅14歲。

被害人的父親佛瑞斯特·貝利(Forest Bailey)在判決後代表家人發表談話，懷念不幸遇害的女兒，「妳該為自己曾身為朋友、隊友及所留下的東西感到自豪。」

貝利語帶沙啞，繼續表示感謝法官；基於罪行令人髮指的程度、以及嫌犯的行為等諸多考量，做出正確的判決。

特莉絲汀被發現陳屍在傑克遜維爾(Jacksonville)郊外樹林裡，當時富奇告訴調查人員，事發當年5月9日黎明前他們兩人離開朋友家後發生爭執，他將她推倒在地。

起先富奇被認為是目擊證人，他還拍下自己在警車後座的照片、發布到社群媒體 ，搭配文字說「各位，最近有人見過特莉絲汀嗎？」

但隔天富奇即遭到逮捕，最初被控二級謀殺罪名；數日後，大陪審團以一級謀殺罪名將他起訴，並視為成人受審。

州檢察官拉里扎(R.J. Larizza)稱襲擊是有預謀的，刺傷次數是重要依據。

在判刑聽證會上，被害者的姊姊亞歷克西斯(Alixis Bailey)將114顆青色寶石放入一個玻璃瓶，每放一顆代表富奇刺她妹妹一次，她說，富奇不只奪走特莉絲汀的生命，也奪走他們所有一切。

被害人另一個姊姊布蘭妮(Brittney Bailey Russell)當年是在度蜜月時得知妹妹失蹤消息。她用沉重文字表達全家人的痛苦，「正義只是一個安慰詞，它不會讓她回來。」