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依族群辦5場畢業禮 大學遭批荒謬

編譯盧炯燊／綜合24日電
密西根大谷州立大學將根據學生的族裔、性取向、性別認同等不同身分，舉行五場畢業典禮。(美聯社)
密西根大谷州立大學將根據學生的族裔、性取向、性別認同等不同身分，舉行五場畢業典禮。(美聯社)

密西根大谷州立大學(Grand Valley State University，GVSU)宣布將根據學生的族裔、性取向、性別認同等不同身分，舉行五場畢業典禮，結果遭致抨擊。

GVSU多元文化事務辦公室早前公布下個月畢業典禮和慶祝活動詳情，將根據非裔亞裔、拉丁裔、美洲原住民及LGBTQIA+分別舉行。另外，再為所有學生舉行一次全體畢業典禮。

辦公室將拉丁裔學生畢業禮形容為，承認湖人隊在文化及傳統方面取得成就的機會；又指非裔畢業典禮，是鼓勵學生慶祝所有代表非裔美國人傳統、遺產及文化。同樣也為原住民及亞裔學生畢業禮作了解釋。

至於不以種族為主題的慶祝活動，就是「薰衣草畢業典禮」，目的就是慶祝LGBTQIA+ 群體學生取得的個人及學術成就。

GVSU官網說，典禮上會頒發「傑出LGBTQIA+畢業生獎」，只要學生自認是LGBTQIA+群體的一員，就有機會在2023年秋季或冬季畢業時獲獎。

保守派知名評論員沃爾什(Matt Walsh)推文批評GVSU這種做法簡直是荒謬至極，又質疑為何不會為異性戀白人舉辦特別的畢業典禮？

GVSU對此回應說，大學還會為所有畢業生舉行統一的畢業禮，而非一些人及媒體所說的「按種族畫分畢業典禮」。又說校方同時鼓勵學生組織及教師，各自舉辦小型的慶祝畢業活動，並開放給所有同學參加。

除了GVSU外，數間自由派大學也有類似做法。紐約的哥倫比亞大學為校園內各自的群體舉辦畢業慶典，包括「薰衣草 (LGBTQIA+)」、亞裔、低收入、非裔、拉丁裔及原住民群體等，其理由是同一群體內的人，彼此氣味相投更顯親和。哈佛大學也有類似的畢業典禮。

非裔 原住民 亞裔

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