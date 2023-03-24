研究：喝咖啡不會造成心律不整 「少睡多走」是真的

研究顯示，喝咖啡不會造成心律不整等心臟健康風險，但的確會讓人多走幾步、少睡一點，產生其他健康效應。(美聯社)

最新發表的研究顯示，喝咖啡 不會造成心律不整等心臟健康風險，但的確會讓人多走幾步、少睡一點等，產生其他健康效應。

根據23日刊載於新英格蘭醫學 期刊(New England Journal of Medicine)的研究報告，喝咖啡不會增加不正常的心跳次數。研究人員紀錄100名試驗對象的心跳、日常活動和睡眠狀況兩周後，發現他們身體出現重大心臟風險訊號的機率，和不喝咖啡的人一樣。

心跳不規律，學名房顫(心房纖維性顫動，atrial fibrillation)，可導致血液凝塊，造成中風或心臟衰竭。

心臟科醫生巴特(Deepak Bhatt)說，雖然許多醫生和病人都相信，心律不整的人最好不要喝咖啡，心律不整卻不是咖啡造成的，喝咖啡也不會讓情況惡化。

許多人會這麼認為，是因為咖啡因會刺激心跳加速。2022年美國心臟協會期刊(Journal of the American Heart Association)一篇研究說，每天喝兩三杯咖啡，對本來就有嚴重高血壓 的人，死於心臟病的風險比不喝咖啡的人高一倍。但也有研究指出，每天咖啡不過量，死亡風險反而低於完全不喝。

研究人員詳盡紀錄年齡20多歲到70多歲的100名試驗對象睡眠、心跳和血糖情況。測試對象還用手機下載應用程式，讓研究人員跟蹤他們何時步入咖啡店。研究人員也會發簡訊，指示他們哪天喝咖啡或不要喝。

研究發現，喝咖啡的人每天平均走1萬646步，沒喝的人9665步，喝越多走越多，平均比不喝多走10%的步數。大型研究發現，每天多走幾步路，死亡機率較走較少的人低6%-15%。

「缺點」是，喝咖啡者比不喝者每晚少睡35分鐘，而睡眠不足會增加死亡風險。

臨床內科醫學副教授阿夫札爾(Muhammad Afzal)說，前述兩種心跳不規則的風險，都會隨著年齡漸長而增加，研究發現對年長的試驗對象會有何影響，目前還不清楚，不過有「室性期前收縮」症狀的人，還是不喝或盡量少喝咖啡為妙。