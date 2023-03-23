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國務院取消歧視限制 亞裔外交官將可駐中台

記者胡玉立／綜合報導
國務院22日宣布取消禁止部分員工派駐與他們有密切家庭或財務關係的國家工作。(國務院官網)
國務院22日宣布取消禁止部分員工派駐與他們有密切家庭或財務關係的國家工作。(國務院官網)

國務院長期以來禁止部分員工派駐與他們有密切家庭或財務關係的國家工作；批評者指責這種做法具有歧視性，尤其是對那些被禁止在中國大陸和台灣等地工作的亞裔外交官來說，此類限制影響他們的職涯發展，實屬歧視性職業挫敗。國務院22日終於宣布取消此類規定。

國務卿布林肯(Antony Blinken)在22日發給員工的內部電子郵件中表示，此變化「得以讓我們在堅持最高安全標準的同時，釋放員工全部潛力」。

根據國會民主黨人於2021年提出、旨在取消相關限制的提案中顯示，適用此類派遣限制的主要國家包括：中國、台灣、俄羅斯和以色列。

華盛頓郵報報導，國務院以前那些限制規定，被用來阻止外交官前往特定國家和地區任職，也被用來防止某些部門員工在國內工作期間，處理與其有密切關聯國家的相關文件；這些員工因為工作能力範圍受到潛在限制，無法取得部門機密安全許可。

批評人士表示，這些規定阻礙多樣性，不公正地阻擋亞裔以及其他可能想要前往有近親居住國家服務的職業外交官生涯。

未具名的國務院高級官員表示，新的變化旨在改善人員招聘，並且確保「多元化、充滿活力和開創精神的勞動力」。

官員表示，國務院外交安全局(Bureau of Diplomatic Security)近年已取消對員工的此類限制，但仍有約600多名員工受限。

代表國務院和其他機構公務員的AFGE Local 1534工會主席巴恩斯(Christopher Barnes)表示，工會認為部分限制是合理的，但歡迎前述改變。

「如果你取得安全許可且為聯邦政府工作，你的工作本來就應該有限制規定，因為這是國家安全問題，」巴恩斯說：「但另一方面，如果你在海外遇到某人、墜入愛河並想結婚，你的職業生涯就應該受到負面影響嗎？」

政治新聞網站Politico曾在2021年3月報導，因種族問題，亞裔外交官群體遭受美國政府安全審查歧視。

國務院 亞裔 歧視

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