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佛州公立學校「不許說同性戀」 禁令擴至高中

記者張聲肇／綜合報導
佛州州長德桑提斯去年3月簽署「不准說同性戀」法，禁止對幼稚園至小學三年級的學生實施教授性取向和性別認同的課程。現在州府計畫將範圍延伸到12年級以下所有學生。(美聯社)
佛州州長德桑提斯去年3月簽署「不准說同性戀」法，禁止對幼稚園至小學三年級的學生實施教授性取向和性別認同的課程。現在州府計畫將範圍延伸到12年級以下所有學生。(美聯社)

佛州州長德桑提斯指示教育當局擴大「不准說同性戀」(Don't Say Gay)法實施對象，從小學三年級延伸到高中畢業班(12年級)，都不准教授性取向和性別認同的課程。

外界認為有意競選總統的德桑提斯這項舉措，顯示他準備將此議題提升到全國教育與政治層次。

共和黨主導的佛州議會去年通過的「不准說同性戀」法，禁止在幼稚園到小學三年級課堂上傳授有關同性戀等知識。現在要把禁授範圍擴大到12年級，不須再經過州議會投票，只需州教育委員會表決通過即可。

州教委會預定下月擴大禁止教授對象舉行投票，由於委員都是由州長委派，投票結果可想而知。

教育委員會投票表決的議題是，除現行州法規定之外，有關生育的健康教育課程，以及同性戀、變性、酷兒族之類的內容，一律不准教授。健康教育是選修課。

德桑提斯顯然要以保守派掌門人的姿態，踏上「前進白宮」之路，而取締學校課程諸多「不當教材」，包括同性戀，是他凸顯自己政治立場的重要一步。

佛州議會去年通過「不准說同性戀」法案後，引起全國譁然，批評者指出，法案內容有意把LGBTQ群體邊緣化。位於佛州的迪士尼世界公開反對，結果遭到保守當權派猛烈反擊和懲罰。

州議會最近通過決議，解散本來由迪士尼公司「自治」的觀光旅遊區行政委員會，改由州長重新任命的班底，收回該公司的自治權。分析人士指這是德桑提斯對反對「禁教同性戀」政策的企業施以報復。

迪斯尼公司1960年代與州政府協議，取得等同郡政府地位的自治權，得以自主開發、設計、經營迪士尼世界(Disney World)遊樂園內及附近土地，如今這項自治權被州政府收回。

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