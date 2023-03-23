佛州公立學校「不許說同性戀」 禁令擴至高中
佛州州長德桑提斯指示教育當局擴大「不准說同性戀」(Don't Say Gay)法實施對象，從小學三年級延伸到高中畢業班(12年級)，都不准教授性取向和性別認同的課程。
外界認為有意競選總統的德桑提斯這項舉措，顯示他準備將此議題提升到全國教育與政治層次。
共和黨主導的佛州議會去年通過的「不准說同性戀」法，禁止在幼稚園到小學三年級課堂上傳授有關同性戀等知識。現在要把禁授範圍擴大到12年級，不須再經過州議會投票，只需州教育委員會表決通過即可。
州教委會預定下月擴大禁止教授對象舉行投票，由於委員都是由州長委派，投票結果可想而知。
教育委員會投票表決的議題是，除現行州法規定之外，有關生育的健康教育課程，以及同性戀、變性、酷兒族之類的內容，一律不准教授。健康教育是選修課。
德桑提斯顯然要以保守派掌門人的姿態，踏上「前進白宮」之路，而取締學校課程諸多「不當教材」，包括同性戀，是他凸顯自己政治立場的重要一步。
佛州議會去年通過「不准說同性戀」法案後，引起全國譁然，批評者指出，法案內容有意把LGBTQ群體邊緣化。位於佛州的迪士尼世界公開反對，結果遭到保守當權派猛烈反擊和懲罰。
州議會最近通過決議，解散本來由迪士尼公司「自治」的觀光旅遊區行政委員會，改由州長重新任命的班底，收回該公司的自治權。分析人士指這是德桑提斯對反對「禁教同性戀」政策的企業施以報復。
迪斯尼公司1960年代與州政府協議，取得等同郡政府地位的自治權，得以自主開發、設計、經營迪士尼世界(Disney World)遊樂園內及附近土地，如今這項自治權被州政府收回。
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