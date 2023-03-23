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將赴國會作證 抖音執行長：TikTok很安全，未受制於中國

記者胡玉立／綜合報導
40歲的周受資是新加坡人，兼具西方與中國商業文化的獨特背景，讓他在中國企業中快速直升高層。(取自周受資抖音帳號)
40歲的周受資是新加坡人，兼具西方與中國商業文化的獨特背景，讓他在中國企業中快速直升高層。(取自周受資抖音帳號)

影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資(Shou Zi Chew)23日將在國會作證，答覆國會議員有關抖音對年輕用戶的影響，以及由中國企業家創立的抖音可能帶來的國家安全風險問題。周受資打算告訴國會，抖音致力保護用戶數據安全，確保平台不受中國政府影響。

據周受資為出席眾院能源和商業委員會聽證會而發布的書面證詞，他將持續使用公司已公告周知的腳本，敦促美國官員勿對抖音實施全面禁令，勿強將公司出售給新東主。周受資說：「讓我鄭重聲明：字節跳動(ByteDance，抖音母公司)不是中國或任何國家的代理人。」

他指出，抖音為確保用戶數據安全，已提出預計耗資15億元的「德州計畫」(Project Texas)，將數據信息存儲在美國甲骨文(Oracle)伺服器上，並允許外部監控器檢查其原始碼(Source Code)，此舉已「超越」任何抖音競爭對手正採取的措施。

周受資表示，抖音3月起自非甲骨文伺服器刪除美國用戶歷史保護數據；整個過程將在今年稍後完成，屆時所有美國用戶數據都將受到美國法律保護，並由美國領導的安全團隊控制；「在這種結構下，中國政府無法檢視或強制檢視」。

字節跳動雖是中國公司，但周受資否認抖音的公司結構使其「受制於中國政府」，指此說法並不正確。他強調，字節跳動已發展為私人控股「全球企業」，其中60%由大型機構投資人持有，20%由創建它的中國企業家持有，其餘由員工持有；「抖音從未與中國政府共享用戶數據，中國政府也從未要求共享數據，若有人提出這樣的要求，抖音也不會接受。」

周受資日前表示，這場國會聽證會是抖音「關鍵時刻」，抖音目前在美國有1億5000萬用戶。美國監管機構揚言，除非中國所有者出售其股份，否則就要禁止抖音。

現年40歲的周受資在新加坡出生長大，有華裔血統，母語是英語，在倫敦大學和哈佛大學商學院受教育，目前仍是新加坡陸軍預備役軍人。他兼具西方與中國商業文化的獨特背景，讓他快速直升為中國企業高層，現在還可能有助於同抱持懷疑態度的美國國會建立聯繫。

周受資曾在高盛集團任職，32歲出任中國智能手機巨頭小米公司財務長；因為對中國和西方商業文化的掌握，讓他進一步脫穎而出，負責小米中國以外的業務。

2021年，與周受資保持聯繫的字節跳動創始人張一鳴聘請周受資擔任字節跳動財務長；兩個月後，周受資迅速晉升接掌抖音執行長。

「他完全是雙文化背景，」前小米高層雨果巴拉(Hugo Barra)說：「對試圖成為全球公司的中國公司高層主管來說，這是重要資產。」

抖音 小米 新加坡

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