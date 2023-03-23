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眼藥水受污事件 增2死3例完全失明

編譯周芳苑／綜合22日電
上個月因傳出被抗藥性細菌綠膿桿菌(圖)感染而被點名召回的EzriCare和Delsam Phama眼藥水，又新增兩例死亡報告，及三起完全失明病例。(美聯社)
上個月因傳出被抗藥性細菌綠膿桿菌(圖)感染而被點名召回的EzriCare和Delsam Phama眼藥水，又新增兩例死亡報告，及三起完全失明病例。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)官員報告，2月間因傳出被抗藥性細菌綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)感染而被點名召回的EzriCare和Delsam Phama眼藥水又新增兩例死亡報告，完全失明者也添增三例。

CDC根據最新政府統計指出，68人受到綠膿桿菌感染，迄今已導致三人死亡、至少八人永久失明，死亡及失明各較前一次報告增加兩例、三例。另有四人因感染而接受手術摘除一顆眼球。

綠膿桿菌對標準抗生素有抗藥性，格外令人擔憂。

EzriCare和Delsam Phama眼藥水今年2月被召回後，衛生當局持續追蹤感染狀況。

CDC表示，多數感染的患者使用人工淚液或眼藥水。

截至目前，CDC已在全美16州發現感染病例，包括加州、紐約州、伊利諾州、德州和賓州，多數病例與四個區域群聚有關，而EzriCare藥水是每個群聚都使用的唯一產品。

十多種不同品牌的人工淚液被點名召回，多數受感染病例與EzriCare和Delsam Pharma有關；這兩款藥品由總部設於印度的全球製藥健保公司(Global Pharma Healthcare)生產，在當地醫院，綠膿桿菌經常引發院內感染，可透過被感染的手或醫療設備傳播。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)表示，該製藥公司未針對處方藥EzriCare進行適當的微生物檢測，Delsam Pharma Artificial Eye Ointment眼藥膏也有同樣問題，在EzriCare引發傷亡後，該公司主動召回Delsam Pharma。

FDA又說，該藥商未採用正確、防篡改的包裝，而且在欠缺適當防腐措施的情況下分銷。

CDC稱，綠膿桿菌對多種抗生素有抗藥性，已在全美醫院造成3萬2600例感染、2700例死亡。

CDC 聯邦疾病防治中心 FDA

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