好肉公司人造雞肉 FDA認安全可食

加州「好肉公司」生產的人造雞肉，已獲聯邦食品暨藥物管理局核定「安全可食」。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )21日核定加州「好肉公司」(Good Meat Inc.)生產的人造雞肉「安全可食」，這是繼「上邊食品」(Upside Foods)公司之後，第二家人造肉品商獲得FDA認可。

好肉公司是食品科技業者「吃好公司」(Eat Just Inc.)的分公司，專門生產人造肉。目前人造肉僅在新加坡 獲准上市。

人工培養的肉品是動物細胞經人工餵養胺基酸、糖分等養分後「長大」，和其他成分結合成塊後，製成不同形狀、種類的肉品。

好肉公司評估過自己研發的肉品後，在結論指出，含有人工培養雞肉細胞質材的食品，和用別的方法生產的同類產品一樣安全。

聯邦食品暨藥物管理局21日核定加州「好肉公司」生產的人造雞肉「安全可食」。(美聯社)

好肉公司和上邊公司的產品獲得FDA認可之後，仍須獲得農業部 的核可，才能對美國消費者提供產品。

好肉公司打算獲得農業部許可後，經與反飢餓運動的名廚安德烈(José Andrés)合作，在他在華府經營的餐廳，開始向美國消費者推薦不在農場而從工廠生產的肉類餐點。

吃好、好肉共同創辦人暨執行長特垂克(Josh Tetrick)說，「新加坡核准好肉產品上市之後，我們就知道美國政府也會核准，能夠把種造肉法帶到自己的國家，和我心目中的英雄安德烈合作推廣，我感到很自豪」。

全球目前有150多家企業從事人造肉品的研發與經營，這新興行業的業者及支持者認為，人工培養肉品至少可以取代目前畜牧養殖業的部分產量，不必屠宰牲口家禽就可提供蛋白質營養，同時減少對環境的破壞。

業者明白，他們必須提高生產規模，降低成本，才能和傳統肉品業競爭。特垂克說，好肉公司每年在新加坡的銷量不到5000磅。