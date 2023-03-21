休士頓越女2月遭搶摔成癱瘓 各界捐款逾28萬元

越裔女子張農領錢後遭搶匪襲擊，導致脊髓受傷，預計需要數年才能康復。(GoFundMe網站)

休士頓 地區越裔女子張農(Nhung Truong)2月13日上午從銀行提款後遭搶，被搶匪摔成癱瘓，做案的兩名歹徒雖已被捕，但前治安官員表示，此一不幸事件也凸顯出歹徒在商場、提款機和加油站 尋找分心被害人下手行搶的案件增加，民眾須提防戒備。

另方面，張農家屬透過眾籌平台20日已募得逾28萬元。張農的女兒表示，母親的脊椎受傷，17日出院，復健過程至少數年。

嫌犯在購物中心或銀行附近尋找下手對象，將自動櫃員機(ATM)的插卡處黏膠封死，或在加油站提醒潛在受害人錢包掉了，或在加油島與被害人攀談甚歡者，這些都只是歹徒鎖定獵物準備攻擊搶劫手機 或錢財的招數。

洛杉磯退休警察、旅遊風險教練與顧問柯菲(Kevin Coffey)表示，這種犯罪手法被稱作尾隨搶劫(jugging)、無卡提款(tap and glue)，以及加油站常見的滑行賊(sliders)，儘管這種搶劫方式存在數十年，手法不斷推陳出新。

柯菲說，「扒手問題一直存在，他們只是利用新方式接近被害人並奪取財務，大多數人會找好下手的目標，這類歹徒不想涉入暴力，只想搶走手機、錢包等財物就跑。」

罪犯通常會在商店和銀行尋找下手對象，尤其是那些在滑手機或翻找提包物品的對象，不論年紀。

另外，柯菲提醒，若ATM讀卡機被以膠水或紙板封住，必須提高警戒，這是歹徒確保被害人無法插卡取款的手法。歹徒通常會分工合作，有人會假裝好心提醒被害人須以手機操作無卡提款，當被害人降低警戒而未確認交易結束，歹徒就會佯裝下一名取款顧客，接手操作ATM並取走大額款項。

柯菲說，加油站竊盜尤其針對女性被害人，她們往往因錢財露白而成為歹徒眼中的肥羊。

柯菲解釋說，當被害人停車準備加油時，往往會從錢包裡拿出信用卡，錢包放在乘客座或後座，卻忘記鎖車門，等在一旁的歹徒很容易溜到被害人的車旁，開門取走財物。

休士頓17歲的哈雷爾(Joseph Harrell)和19歲的莉妮卡‧伍茲(Zy'Nika Woods)在情人節前夕埋伏攻擊張農，搶走她從銀行提領的現金，驚駭過程全都被錄影存證，案發後一個月，兩嫌落網並被控罪。

錄影畫面顯示，身穿飛人喬丹(Air Jordan) 「jumpman」標誌紅白黑運動衫、深色短褲和運動鞋的非裔男子抓住剛從銀行提領約4300元現金，打算回越南探親的張農。警方稱，嫌犯駕車尾隨這位育有三子的張農，從銀行一路跟到附近商圈。

伍德負責開車，哈雷爾下車襲擊張農，搶走皮夾後逃逸；他們即發現到手物品並非現金後折返，抓起張農狠摔在水泥地上，導致她重傷送醫。

張農遇襲時，哈雷爾正處於兩項指控被保釋期間，他還被控在張農受傷12天後攻擊另一名女子；伍茲以5萬元交保，哈雷爾保釋金未定。