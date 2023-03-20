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失智曾祖母忘關門 雙胞胎小兄妹溺斃自家泳池

編譯盧炯燊／綜合19日電
奧克拉荷馬市年僅18個月大的雙胞胎兄妹，日前意外掉進自家的泳池裡溺斃。(GoFundMe網站)
奧克拉荷馬市年僅18個月大的雙胞胎兄妹，日前意外掉進自家的泳池裡溺斃。(GoFundMe網站)

奧克拉荷馬市一戶住宅日前發生一起悲劇，一對年僅18個月大，還在蹣跚學步的雙胞胎兄妹在自家的泳池裡溺斃，相信是患有阿茲海默症的曾祖母忘記關上後門，讓他們意外掉進泳池，事件也引起家居安全關注。

溺斃的洛林(Locklyn)及洛瑞利(Loreli)與父母、祖母、曾祖母及四名兄姊同住一處房子。42歲的父親桑尼‧卡拉索(Sonny Callazzo)是一家公司的營銷主管，37歲的母親珍妮(Jenny)是經營一家精品店。

這家人的親戚聲稱，珍妮的祖母患有失智症，事發於16日上午10時45分，相信這位老人家沒關上後門，讓雙胞胎步出後院而意外掉落泳池。從空拍照片顯示，水池滿是深綠色的水，相信是長滿了厚厚水藻。

消防員接報到場時，珍妮正為兩人做心肺復甦，可惜仍未救回小生命；消防局說不確定這對小兄妹在泳池裡待了多長時間。

在悲慘事件發生前幾天，珍妮還在社媒張貼了這對雙胞胎在屋外的照片，並配上文字「只想到外面玩」。

兒童安全專家加米諾 (Laura Gamino)說，兩人的死亡實在令人心碎，她敦促為人父母者可以採取一些措施來保護家人的安全。她建議擁有泳池的人，應在泳池周圍安裝一個四呎高的圍欄，有一個小孩子無法打開的門。

她說，任何事情都可能在瞬間發生，孩子們很容被水所吸引，溺水是非常突然，而且非常安靜，讓人很難察覺。

目前在眾籌網站GoFundMe，已成立帳戶為這家人籌集小兄妹去世後的開支。

失智 阿茲海默症 GoFundMe

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