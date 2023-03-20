遏酒駕 6州擬提高酒測門檻 餐飲業者極力反對

為防酒駕肇事悲劇，今年已有六個州提案效法猶他州，把構成酒駕的血液酒精濃度值由.08降到.05。圖為華盛頓州巡警攔檢酒駕。(美聯社)

為防酒駕肇事致人死傷，今年已有六個州提案效法猶他州 ，把構成酒駕的酒精濃度值由.08降到.05，但餐飲業者表示反對，認為這種舉措會嚇走客人，減損業界就業 機會。

華爾街日報(WSJ)報導，有些州想把血液酒精濃度值(BAC)降到.05，在美國，大多數州法都把酒駕開車的值設在.08；BAC超過規定，便得以控告駕駛人酒駕。

猶他州是唯一把BAC法定在.05的州，自2018年底生效。無黨派的全國州議會會議(National Conference of State Legislatures)指出，今年提出法案想效尤猶他的已有六個州，為例來之最。

3月以來，夏威夷州參議會已通過降低酒精濃度值的法案；華盛頓州參議會也對類似法案首次辦聽證會，並獲得民主黨籍州長英斯利(Jay Inslee)支持。紐約市長亞當斯(Eric Adams)也支持提案，市交通局長並向州議會積極遊說。

官員表示，假如法案立法成功，有些人就可依兩種標準被控以酒駕，國家衛生研究院(National Institutes of Health)表示，酒駕標準可以是喝了12盎司啤酒，或喝了5盎司紅酒，血液酒精量在5%。

代表飯店業的公會則反對這些法案，認為會導致業界就業機會流失。相挺法案的人指出，猶他州法律生效以來，車禍 死亡人數減少，足見這些舉措可以護生救命。

全國與飲酒相關的車禍死亡人數自2020年起上升；全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)指出，那一年因機動車輛相撞、其中至少一名駕駛人因酒精而失能，致死傷人數為1萬1654人，比2019年增加14.3%。

NHTSA指出，警方統計因酒駕而致車禍喪生人數，2020到2021年間增加；2022年前六個月比前一年同期還略微增多。

華盛頓州交通安全委員會指出，車禍致死人數上升到745，為1990年以來最多；那些案例中，有半數駕駛人都因酒醉或嗑藥而失能。