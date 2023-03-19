我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慣犯猖獗 亞當斯促商家向紐約州府陳情 修改保釋法

高端餐館難訂位 華人當「黃牛」小紅書加價出售

加州夜空神秘光芒引注目 天文學家認為是太空殘骸

中央社／沙加緬度18日綜合外電報導
在加利福尼亞州薩克拉門托地區上空，出現多道神祕光芒。天文學家麥道威見此表示，他有99.9%的把握可以確定這些光帶來自燃燒中的太空殘骸。（美聯社）
在加利福尼亞州薩克拉門托地區上空，出現多道神祕光芒。天文學家麥道威見此表示，他有99.9%的把握可以確定這些光帶來自燃燒中的太空殘骸。（美聯社）

加州沙加緬度（Sacramento）空中昨晚出現多道神祕光芒，令慶祝聖派屈克節（St. Patrick's Day）群眾驚訝，紛將這個奇特景象拍成影片上傳至社群媒體

美聯社報導，赫南德茲（Jaime Hernandez）在沙加緬度King Cong釀酒廠參加聖派屈克節的慶祝活動時，周圍有些人注意到了天上的光芒，他很快就開始拍攝。赫南德茲今天表示，光芒大約40秒後就消失了。

赫南德茲在一封電子郵件中表示：「我們很震驚，很驚訝能親眼目睹它。我們都沒有見過這樣的東西。」

釀酒廠老闆將赫南德茲拍的影片上傳至社群媒體平台Instagram，詢問是否有人可以解開這個謎團。

哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的天文學家麥道威（Jonathan McDowell）今天接受美聯社訪問表示，他有99.9%的把握可以確定這些光帶來自燃燒中的太空殘骸。

麥道威表示，國際太空站有一組日本設備用來傳送訊息至1顆通訊衛星並回傳地球，在2017年因衛星退役而過時，因這組重達310公斤的設備占用太空站寶貴空間，2020年被拋出太空站，它在返回大氣層時會燃燒殆盡。

麥道威指出，這些燃燒的碎片創造了「壯觀的光芒秀」，他估計這些太空殘骸當時有64公里高，時速達到數千公里。

麥克威也提到，美國太空軍證實了這套軌道間通信系統（Inter-Orbit Communication System）重返地球的路徑經過加州上空，時間與群眾看到天空中的光芒時一致。但今天並沒辦法立即獲得美國太空軍對此事的回應。

太空 社群媒體 加州

上一則

全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥

延伸閱讀

加州預算赤字 2萬個低收入托兒補貼受影響

加州預算赤字 2萬個低收入托兒補貼受影響
逼藥廠降價 加州自行生產胰島素

逼藥廠降價 加州自行生產胰島素
洛縣公衛緊急保護措施月底結束 加州醫療保險須更新信息

洛縣公衛緊急保護措施月底結束 加州醫療保險須更新信息
狄亞茲經典賽掛彩 紐郵：大都會隊最害怕的事出現了

狄亞茲經典賽掛彩 紐郵：大都會隊最害怕的事出現了

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)

八年級學生吃了老師給的燕麥棒後死亡 學區100萬和解

2023-03-15 09:08
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬元的獎金。(取材自推特)

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2023-03-17 13:37
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

2023-03-10 20:52

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍
資深記者：炸掉北溪管線的幕後黑手是美國 有新證據

資深記者：炸掉北溪管線的幕後黑手是美國 有新證據
車禍重傷半年…林志穎罕PO右手自拍照 網「全哭了」

車禍重傷半年…林志穎罕PO右手自拍照 網「全哭了」