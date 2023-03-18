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密西西比州男遺體支離破碎 家屬疑遭謀殺分屍籲FBI調查

編譯俞仲慈／綜合17日電

密西西比州一名男子去年10月失蹤一個月後，遺體在一處樹林內被發現，而且屍骨不全，警方以動物咬噬為由，排除謀殺可能性，令家屬非常不滿，經過重新驗屍後，發現男子頭顱與軀幹疑似遭外力切割，因此家屬舉行記者會要求聯邦調查局介入調查，釐清真相，以告慰死者在天之靈。

25歲的拉希姆·卡特(Rasheem Carter)遺體是去年11月2日在密西西比州泰勒斯維爾(Taylorsville)郊外約20哩處的樹林中被發現，當時他已失蹤一個月，由於遺體支離破碎，家屬質疑是遭到謀殺分屍，但警方以遺體傷口可能是動物造成，排除謀殺可能，引起家屬不滿。

家屬代表律師克倫普(Ben Crump)表示，根據2月2日完成的驗屍報告，死者頭部與軀幹分離，其他身體部位也是支離破碎，直指死者慘遭謀殺分屍，「我們不能讓兇手逍遙法外，顯而易見這是密西西比州的私刑。」並呼籲聯邦司法部接手調查。

負責此案的史密斯郡(Smith County)警長休斯頓(Joel Houston)告訴華盛頓郵報(Washington Post)，「沒有跡象顯示有人殺害他，證據顯示確實與動物對人體所為相符」，並歡迎聯邦政府介入調查。

據了解，去年10月1日，卡特打電話給母親，表示自己遭到三名白人男子開卡車追殺，母親勸他去警局尋求保護，但卡特抵達泰勒斯維爾警局時，並未向警員表明自己受到威脅，休斯頓表示，「他來警局時，只是想要搭車回羅瑞爾(Laurel)。」

隔天10月2日，卡特母親就向羅瑞爾警局報案表示兒子下落不明，雖然卡特失蹤前是在羅瑞爾當地一家飯店工作，但監視器紀錄證實他最後一次露面是在泰勒斯維爾。

警長休斯頓強調當局仍在積極偵辦此案，「如果有人被認為與卡特之死有關，我們也希望伸張正義。」

密西西比州 司法部 華盛頓郵報

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