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制伏囚犯致死 維州7警員及3名醫院員工被起訴

記者顏伶如／綜合報導
有精神健康病史的非裔男子奧泰諾本月稍早遭警方拘留，數日之後被送往醫院過程中喪命。奧泰諾的母親手持兒子的照片，要求法院主持正義。(美聯社)
有精神健康病史的非裔男子奧泰諾本月稍早遭警方拘留，數日之後被送往醫院過程中喪命。奧泰諾的母親手持兒子的照片，要求法院主持正義。(美聯社)

維吉尼亞州州立精神病院監視器錄影帶畫面顯示，戴著手銬與腳鐐的28歲非洲裔男子奧泰諾(Irvo Otieno)被員警制伏在地。由於奧泰諾後來死亡，如今七名亨利科郡(Henrico County)員警及三名精神病院員工遭到二級謀殺罪起訴。

奧泰諾家屬與律師16日會同檢察官查看錄影帶後，在記者會譴責奧泰諾遭受的殘暴對待。奧泰諾原本在監獄服刑，後來被轉送到州立精神病院，但6日卻在入院過程中死亡。家屬要求司法部介入調查，理由是奧泰諾的憲法人權顯然受到侵犯。

奧泰諾的母親奧科歐(Caroline Ouko)在記者會上說：「美國啊，今天我看到的讓人心碎。它讓人感到不安，讓人心靈受創。我的兒子遭受了虐待。」

奧泰諾事件是非洲裔男子關押期間死亡的最新案例，負責看守的警方人員則面臨檢討。今年初，29歲非洲裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)在田納西州曼菲斯遭五名員警圍毆而死亡。2020年5月，非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)被白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致死。

佛洛伊德家屬當時聘請的律師克朗普(Ben Crump)，現在是奧泰諾家屬的委任律師。

奧泰諾童年時期隨家人從肯亞移民美國，在維州李奇蒙(Richmond)郊區長大。家屬表示，奧泰諾有精神健康病史，本月稍早遇到警察調查社區竊盜案件時精神狀況不佳，導致3日被警方以緊急戒護為由予以拘留，數日之後被送往李奇蒙南部的中州醫院(Central State Hospital)過程中喪命。

由於奧泰諾對員警動粗，克朗普說，警察對奧泰諾噴灑胡椒噴霧。家屬律師庫魯迪斯(Mark Krudys)也說，奧泰諾遭到毆打後沒有呼吸及生命反應，但錄影帶畫面顯示在場人士都沒有搶救奧泰諾的意思。

警察 佛洛伊德 維吉尼亞州

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