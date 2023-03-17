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遭誤認武裝搶劫判400年 佛州男坐牢34年 申請重審無罪獲釋

編譯陳韻涵／綜合16日電
被判400年冤獄的荷姆斯坐了34年牢之後，終於重見天日。(取自有線電視新聞網CNN推特)
被判400年冤獄的荷姆斯坐了34年牢之後，終於重見天日。(取自有線電視新聞網CNN推特)

現年57歲的佛州男子荷姆斯(Sidney Holmes)被控在1988年犯下一宗武裝搶劫案，遭判刑400年，他坐牢34年後申請重新調查此案，結果查無罪證獲釋。

荷姆斯13日獲釋後接受「美國廣播公司」(ABC)分台WPLG訪問時說，「難以言喻」，「基於基督教信仰，我不能萌生仇恨，只能向前看。」

布羅瓦郡(Broward County)州檢察官普賴爾(Harold Pryor)表示，重新調查後對荷姆斯遭陪審團定罪的1988年裝搶劫案「提出合理懷疑」。

荷姆斯1988年10月駕車載著兩位男子，這兩名未公布身分的男子在一家便利商店外持槍搶劫一男一女，隨後偷走被害男子的車。

荷姆斯1989年4月遭陪審團判定有罪，判刑400年；州檢察官的定罪審核小組(conviction review unit)報告寫道，當年承辦檢察官馬格里諾(Peter Magrino)原先求處825年徒刑，確保他「不會活著出獄，若求處無期徒刑，根據當時的法律，關25年就能假釋」。

荷姆斯在1984年8月有兩次武裝搶劫前科，他在先前的案件中都「很快認罪」，但在1988年那宗案件中，他宣稱不認識那兩名搶匪。

2020年，荷姆斯聯絡州檢察官的定罪審核小組，堅稱他「確實無辜」；該小組重新調查後發現，「沒有證據」證明荷姆斯涉及那宗搶案，只有對他的錯誤指認，以及有關的涉案車輛。

定罪審核小組驚覺，證人可能因警方當時採用的現場指認排隊嫌犯方式而「認錯人」，那是「科學上不可信賴」的方法。

州檢察官另發現布羅瓦郡警長辦公室的員警對於荷姆斯被判400年，且已服刑30多年「感到訝異」。

普賴爾在聲明中說，「布羅瓦郡州檢察官辦公室有一條規則，總是做對的事；身為檢察官，我們的唯一目標是促進社區公共安全並確保正義獲得伸張，我欣賞被害人、證人和執法人員重新調查34年前的這起案件。」

荷姆斯 檢察官 佛州

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