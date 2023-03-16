調查：多款暢銷SUV車後座不安全

公路安全保險協會(IIHS)撞擊測試結果發現，多款暢銷的中型多功能的後座安全堪憂。(取自IIHS官網)

非營利組織「公路安全保險協會」(Insurance Institute for Highway Safety, IIHS)最新公布的汽車 撞擊測試結果發現，多款暢銷的中型多功能車(SUV )的後座安全堪憂。

IIHS針對13款中型SUV進行測試，其中六款後座安全性欠佳，包括本田(Honda)Pilot、現代(Hyundai)Palisade、吉普(Jeep)Grand Cherokee 、Jeep Wrangler 4-door、馬自達(Mazda)CX-9以及日產(Nissan)Murano。

IIHS汽車研究中心(Vehicle Research Center)副總阿貝萊茲(Raul Arbelaez)說，測試時假人受傷，頭、頸部位受力高於水平。

阿貝萊茲解釋，近年來車輛並沒有比以前不安全，但測試更嚴格，藉此讓消費者確實了解哪些車款最安全。

這項測試模擬時速40哩下撞擊前方，後座新增一個仿12歲兒童的假人，結果發現，後座發生致命傷害的風險較前座高46%，前座普遍都已採用先進的安全保護裝置。

13款車輛中有四款後座安全獲得好評，包括福特(Ford)Explorer、Ford Mustang Mach-E、速霸陸(Subaru)Ascent和特斯拉 (Tesla)Model Y；另三款獲邊緣評價，包括雪佛蘭(Chevrolet) Traverse、豐田(Toyota)Highlander和大眾汽車(Volkswagen，又譯福斯)Atlas。

至於駕駛座的保護設計，受測的13款車都獲得好評。

汽車創新聯盟(The Alliance for Automotive Innovation)針對測試報告發表聲明稱，安全是汽車業首要考量，多方努力下，車輛安全性不斷提升，但乘客仍應確保繫上安全帶。