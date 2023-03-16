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50年來首度改版 NASA推登月新太空衣

記者張聲肇／綜合報導
國家航空暨太空總署15日在休士頓太空中心，向媒體展示由Axiom太空公司研發的新一代登月太空衣原型。(美聯社)
國家航空暨太空總署15日在休士頓太空中心，向媒體展示由Axiom太空公司研發的新一代登月太空衣原型。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)15日宣布50年來首度「改版」的新太空衣，未來新一代太空人登月時，將穿著比阿波羅時代更輕靈舒適，也適合更多體型的登月裝。

由於研發商Axiom太空公司以保護產權為由，把新太空衣覆蓋上一層保護色，因此在展示會上記者還看不到新衣的真正全貌。

前太空人惠特森(Peggy Whitson)說，新太空衣比現在的更具彈性，太空人走出太空艙，在月球表面探索時，身體活動的範圍大得多，幾乎所有該做的都可以做到。

展出的原樣是科幻小說般的偏灰黑色，略帶橘藍色調的時髦設計，Axiom的圖樣在前正中央，看上去就是舊太空裝全白乏味的現代版。但黑色只是「展示版」，登月時還是要穿著白色外裝，也必須白色，才能在空氣極其稀薄的月球上反射陽光。Axiom說，太空裝設計重點，是要保護太空人不受「極度高溫」之害。

NASA越來越依賴私人企業，私人企業對自己的商業秘密則嚴加保護，以免被剽竊，這就是新太空衣「揭幕」活動只得「幕後」亮相的原因。現在，運載人員與物資往返國際太空站、建造商業太空站取代國際太空站、建造運載登月太空人的太空船等業務，全都外包給民間企業。

由民間企業承包太空業務，確可替NASA省下不少錢，進展也較快，但私人公司可不像政府，重點放在公益，也須替納稅人負責，民企的營運透明度差很多。

NASA曾自行研製新太空衣，但根據NASA督察長報告，經過14年，花了2億元，還是在2016年把兩個研發計畫合併為一，去年又宣布放棄，分兩批發包給Axiom和柯林斯航太公司，由這兩家公司競爭。最後Axiom以2.285億元得標，預定2025年升空的底阿提米斯計畫首批太空人，將穿著展示的太空衣登月。

太空人 NASA 高溫

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