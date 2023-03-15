賠償黑奴後代 舊金山研議每人發500萬、終身免債免稅

舊金山市14日舉行公聽會，研商如何賠償黑奴後代，構想包括每人發500萬元；民眾當天聚集在舊金山市府大樓外，聽取賠償委員會討論相關賠償方式。(美聯社)

美國最富有都市之一的舊金山 目前正在研議如何賠償黑奴的後代，構想包括每人發500萬元、 終身免債免稅、往後250年保障年收入至少9萬7000元、每戶房屋只要一元。

市府成立賠償委員會「計算」究竟要多少錢，才能補償當年被奴役的非裔 後代，讓他們擺脫持續遭到「結構性種族主義」歧視，以致成為經濟教育與健康弱勢和監獄囚犯「主流」的命運。

前述構想是委員會14日首場公聽會上所提到的賠償方式，不論是補償金額之精確或補償辦法之廣闊，都居全國之冠。但反對人士回應說，這些辦法無論在財政上或政治上，都不可能辦到。

舊金山非裔人口不到5萬，其中多少人符合賠償資格，目前還不清楚；但分析人士估計，舊金山市每一戶非黑人 家庭得負擔60萬元以上，才能落實這些構想。

委員會也表示，該市負債累累，經濟又下滑，目前付不出鉅額賠償款，但各界提出的點子仍值得討論，作為未來解決方案的參考。市議會有權修正、採納或否決賠償委員會的最終提議。

賠償委員會的委員說，這些都是經過精算的金額，奴役制度及種族歧視造成的恆久傷害，能用金錢彌補就算功德圓滿，至於錢從哪裡來，則不是他們的職責。

舊金山非裔補償諮詢委員會主席麥唐諾(Eric McDonnell)說，「我們是受害人，法官做出對我們有利的判決後，總不能跑來跟我們說，『你們去幫他們想辦法履行判決內容』吧」。

賠償黑奴後代事宜，在美國各大城市和大學校園漸受重視，2020年加州是第一個正式成立專案小組討論的州，但迄今仍苦於提不出「正確合理」的補償數額。聯邦層級，還未聽說開始討論此事。

批評者說，加州和舊金山從來沒有奴役過黑人，要他們賠償實在沒道理；更有人反對說，祖先從未奴役過黑人的納稅人，不該支付稅金給本身從未被奴役過的人。