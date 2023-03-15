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飲水氟基表面活性劑含量設限 預定年底生效

記者張聲肇／綜合報導
環保署14日提出限飲用水氟基表面活性劑不得超過1兆分之四的「最安全含量」規定，預定年底生效。(美聯社)
環保署14日提出限飲用水氟基表面活性劑不得超過1兆分之四的「最安全含量」規定，預定年底生效。(美聯社)

環保署14日提出限飲用水氟基表面活性劑不得超過1兆分之四的「最安全含量」規定，預定年底生效。

氟基表面活性劑(per-and polyfluorinated substances, PFAS)是持久性有機汙染物，在自然界不會分解，可能造成新生兒體重過輕、腎臟癌等風險。

環保署主管水資源的助理署長福克斯(Radhika Fox)說，科學已有定論，長期接觸氟基表面活性劑，對健康是一大風險。

環保署估計，新規定生效後，將近1億美國人接觸到這種「永久性化學物質」的風險將大為降低，從而減低罹癌症心臟病和新生兒相關病變的比率。

工業界和消費品製造商1940年代開始使用含氟表面活性劑，不沾鍋、食品包裝、消防泡棉等，都有這成分，後來逐步淘汰，有些商品則仍含有。

環保署初步規定，人造的氟基表面活性劑如全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)的含量不得超過1兆分之四(4 parts per trillion)，這是目前科學儀器測得出來的最低含量。環保署計畫對另四種活性劑的總含量也設限。自來水公司得負責測量自己供水的含量。

年底之前，環保署接受各界意見，綜合檢討後做成決策，公布實施。

各州飲水管理單位協會說，環保署此規定「方向正確」，但要如何實施，挑戰不小，因為要濾掉這種汙染物，成本很大，雖然聯邦政府有補助，很多州的供水系統不提高水費，可能負擔不了。

近年來，製造業和空軍基地附近，測出氟基表面活性劑含量過高的地方越來越多，引發民眾的關切。目前僅少數幾州提出限量規定，但標準都不到環保署剛宣布的「幾乎絕對安全」那麼嚴格。

心臟病 癌症 聯邦政府

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