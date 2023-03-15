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臉書母公司Meta將再裁員1萬人 未來幾個月分批處理

編譯周芳苑／綜合14日電
臉書等社群媒體母公司Meta於14日宣布再裁1萬人，以便提升營運績效。圖為位於加州門羅公園市Meta總部入口處的企業標誌。(美聯社)
臉書等社群媒體母公司Meta於14日宣布再裁1萬人，以便提升營運績效。圖為位於加州門羅公園市Meta總部入口處的企業標誌。(美聯社)

繼去年秋季大裁員1萬1000人後，社群媒體臉書(Facebook)的母公司Meta Platforms於14日宣布，未來幾個月將再分批裁減1萬人，以便在經濟困境下提升營運績效。

臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)14日發電郵給員工，說未來幾個月將有好幾波裁員，並打算取消一些計畫、降低聘雇率，以實現「效率年」(year of efficiency)。

查克柏格說，人力招聘團隊將率先被裁掉，接著是4月下旬技術部門重組，而後是商業團隊5月瘦身；此外，將停止招聘約5000個職缺。

被裁員的美國員工將獲16周遣散費，在Meta工作每多一年便額外加兩周；美國境外員工的遣散費將依所在地法律推算。

Meta大裁員加劇矽谷裁員浪潮，近幾個月，亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)母公司 Alphabet等科技公司已裁員數千人。

追蹤業界裁員的網站Layoffs.fyi統計，2022年以來，科技公司裁員已近30萬人。

Meta稱，去年12月底員工8萬6482人，較前一年同期增加20%。

查克柏格寫道，「新經濟將持續好幾年，我們必須比先前裁員時更有效率的運作，以確保成功」。

查克柏格概述精簡組織的優勢，將專注取消重複或優先度不高的計畫；他坦言過去低估低優先級計畫的間接成本。

查克柏格也對實體工作與遠距工作的績效發表看法。工程師開始遠距工作前先進辦公室上班、或者繼續到公司的人，平均表現優於加入公司時便遠距工作的人，而且工程師每周至少三天與夥伴面對面工作，表現更好。

裁員 查克柏格 臉書

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