2017年萬聖節紐約恐襲撞死8人 被告死刑難定

烏茲別克公民賽波夫被控2017年駕駛一輛皮卡車衝上紐約哈德遜河河畔人潮洶湧的單車道，造成八人死亡、11人受傷。(美聯社)

2017年10月31日萬聖節紐約市發生的八人死亡恐襲案，當年29歲的被告烏茲別克公民賽波夫(Sayfullo Saipov)經審理後被定罪，但負責量刑的紐約南區陪審團對是否判處賽波夫死刑，意見分歧；他可能被判無期徒刑。

紐約時報 報導，陪審團13日告訴法官布羅德里克(Vernon Broderick)，無法就判決賽波夫死刑達成共識；根據法律，判處死刑須陪審團做出一致決定。

烏茲別克公民賽波夫被定罪在2017年駕車衝上紐約哈德遜河(Hudson River)河畔人潮洶湧的單車道，造成八人死亡、11人受傷。穆斯林賽波夫駕一輛皮卡車，蓄意衝上曼哈頓鄰近世貿中心、史岱文森高中(Stuyvesant High School)外的單車道，造成十多人死傷；賽波夫遭警察開槍擊傷落網，此案當時被稱作2001年九一一事件後最嚴重的恐攻。

經過審理後，現年35歲的賽波夫1月26日被陪審團裁定殺人有罪。量刑時，聯邦檢方求處死刑，陪審團2月開始討論是否死刑；紐約州 自1963年以來，未曾執行死刑。

紐約時報13日報導，布羅德里克法官指派的陪審團並未說明量刑投票分歧的原因，也不清楚投票的支持與反對人數，即使僅一人反對判處死刑，也會自動改判無期徒刑。

這宗案件是拜登 政府就任以來，首起涉及聯邦死刑的案件，拜登公開反對死刑；紐約州執行死刑更罕見，上次行刑為1963年，而上一次涉及聯邦死刑案件則是在1950年代初期。

賽波夫被定罪的罪名包括八項協助敲詐勒索謀殺罪，以及一項暴力與毀損電動車輛致死罪。