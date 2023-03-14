休士頓商業區遭劫匪2度重摔 越南裔單親媽癱瘓

現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

德州 一名越南 裔單親媽媽日前在休士頓 商業區遭劫一名非裔歹徒搶劫襲擊，不僅財物遭劫，還被對方兩度重摔在地，導致癱瘓；當地警方已懸賞5000元，呼籲民眾提供線索。

新聞周刊、福斯新聞網13日報導，44歲女子張蓉(Nhung Truong，音譯)2月13日上午約11時半在休士頓市 Bellaire 9800街區商店前行走時，遭一名穿著帽T的非裔男子襲擊。她向警方表示，該名男子迎面走近並攔腰抱住她，試圖搶走一個裝有現金的信封。

休士頓警局聲明稱，張蓉被攻擊後包括手機、錢等隨身財物掉在地上；現場安全錄像帶顯示，嫌犯抓了其中一件轉身逃跑，此時摔倒在地的張蓉用右手一把抓住裝了錢的信封，轉身朝來時的方向逃跑，但發現拿錯信封的歹徒又追上來，從身後抱起張蓉，然後將她重重摔到地上，抓起裝著現金的信封後轉身逃跑。

根據Fox26電視台新聞，張蓉被襲擊後脊椎受傷，如今已癱瘓，無法行走如廁，必須依賴輪椅，還要靠三名年齡各為13、15和20歲的在學兒女協助。

張蓉的家人說，搶匪劫走大約4300元，那是她存下來打算回越南探親的費用。

張蓉接受媒體訪問時說，「我感到非常可怕和傷心。」她的兒子表示，他照常去上學，但總掛念母親，擔心沒有人照顧她；她的女兒說，他們必須付房租及其他費用，而母親是唯一經濟支柱，如今不知道該怎麼辦。

家人稱，張蓉痊癒的機率只有50%。

德州公共安全部數據顯示，2021年該州發生2萬2320起搶劫案，比2020年的2萬6750起減少16.6%。該部門補充，2021年德州的搶劫犯罪率為每10萬人75.6起，較前一年下降17%。

警方說，嫌犯為20歲出頭的男性黑人，估計身高5呎8吋到5呎9吋、重約140磅。