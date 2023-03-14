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休士頓商業區遭劫匪2度重摔 越南裔單親媽癱瘓

編譯周芳苑／綜合13日電
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

德州一名越南裔單親媽媽日前在休士頓商業區遭劫一名非裔歹徒搶劫襲擊，不僅財物遭劫，還被對方兩度重摔在地，導致癱瘓；當地警方已懸賞5000元，呼籲民眾提供線索。

新聞周刊、福斯新聞網13日報導，44歲女子張蓉(Nhung Truong，音譯)2月13日上午約11時半在休士頓市 Bellaire 9800街區商店前行走時，遭一名穿著帽T的非裔男子襲擊。她向警方表示，該名男子迎面走近並攔腰抱住她，試圖搶走一個裝有現金的信封。

休士頓警局聲明稱，張蓉被攻擊後包括手機、錢等隨身財物掉在地上；現場安全錄像帶顯示，嫌犯抓了其中一件轉身逃跑，此時摔倒在地的張蓉用右手一把抓住裝了錢的信封，轉身朝來時的方向逃跑，但發現拿錯信封的歹徒又追上來，從身後抱起張蓉，然後將她重重摔到地上，抓起裝著現金的信封後轉身逃跑。

根據Fox26電視台新聞，張蓉被襲擊後脊椎受傷，如今已癱瘓，無法行走如廁，必須依賴輪椅，還要靠三名年齡各為13、15和20歲的在學兒女協助。

張蓉的家人說，搶匪劫走大約4300元，那是她存下來打算回越南探親的費用。

張蓉接受媒體訪問時說，「我感到非常可怕和傷心。」她的兒子表示，他照常去上學，但總掛念母親，擔心沒有人照顧她；她的女兒說，他們必須付房租及其他費用，而母親是唯一經濟支柱，如今不知道該怎麼辦。

家人稱，張蓉痊癒的機率只有50%。

德州公共安全部數據顯示，2021年該州發生2萬2320起搶劫案，比2020年的2萬6750起減少16.6%。該部門補充，2021年德州的搶劫犯罪率為每10萬人75.6起，較前一年下降17%。

警方說，嫌犯為20歲出頭的男性黑人，估計身高5呎8吋到5呎9吋、重約140磅。

警方呼籲民眾協尋，任何人提供有助破案的資訊可獲最高5000元獎金；民眾可匿名打「滅罪熱線」(Crime Stoppers)713-222-TIPS(8477)、上官網www.crime-stoppers.org或用手機應用程式提供資料。

歹徒得手逃走時，容貌被現場的安全錄像拍下。(新聞周刊截頻)
歹徒得手逃走時，容貌被現場的安全錄像拍下。(新聞周刊截頻)

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