發卡銀行狂送福利 國內信用卡債刷達1兆 創歷史之最

各發卡銀行為吸引用戶多刷卡，紛紛祭出多項福利。(美聯社)

民眾刷信用卡 毫不手軟，通膨又創新高，助長國內信用卡債創歷史之最，目前來到約1兆元之譜，各發卡銀行為吸引用戶多多刷卡，更是祭出多項福利 ，如旅遊點數、現金紅利返還等，對國人更添危險誘惑。

Axios網站報導，發卡行的福利，只怕讓更多國人在物價節節上揚時還花錢不手軟，就算周遭充斥著憂心即將發生衰退，也不管不顧。結果便是聯準會數據指出，償還卡債有困難的人數增多。

外送平台DoorDash與摩根大通 銀行日前聯手推出萬事達卡，以「酬謝」大力使用該平台的用戶；福利包括持卡人在DoorDash訂餐，另消費500元後，可享100元的現金返還。

可天底下沒白吃午餐這回事，即便是外送免收費也一樣。聯準會的貨幣緊縮攻勢，讓借貸成本節節上升，包括年利率最近衝破紀錄，來到19%以上；持卡人若未每月付清帳單，成本便是債台高築。

此外，誘人的福利絕不便宜；DoorDash及摩根大通的聯名卡總費用年百分率(APR)採浮動式利率，介於19.49%到28.24%。

Bankrate機構產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)指出，信用卡就像電動工具，真的很好用，也真的很危險，端看用戶怎麼用；信用卡的回饋往往比扣帳卡來得慷慨。

但摩根大通聯名卡部門總裁歐樂伯(Ed Olebe)表示，與DoorDash聯名發卡，絕非想叫持卡人支出過頭，銀行從不想讓客戶因持卡而陷入麻煩，新卡是想讓本就使用DoorDash服務的人擁有更好工具，讓追求選項及價值的客戶更忠誠。

Axios表示，循還信用是條彈性道路，通往擁有房屋及汽車，另有助於造出信用史；羅斯曼表示，當前的體制對消費者最好，只是該銘記於心的是要按月全額付帳，避免產生利息。