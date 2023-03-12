我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

全球首枚3D列印火箭 發射計畫二度取消

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
加州新創公司「相對論太空」所打造的無人駕駛「人族1號」火箭，原本已經開始點火發動，但因「自動化」問題，導致公司在不到1週之內第2次中止發射計畫。（Getty Images）
加州新創公司「相對論太空」所打造的無人駕駛「人族1號」火箭，原本已經開始點火發動，但因「自動化」問題，導致公司在不到1週之內第2次中止發射計畫。（Getty Images）

全世界第一枚3D列印火箭「人族1號」（Terran 1）今天多次嘗試發射，仍於最後一刻決定取消，讓製作火箭的加州新創公司再遇挫折。

法新社報導，加州新創公司「相對論太空」（Relativity Space）所打造的無人駕駛「人族1號」火箭，原本已經開始點火發動，但因「自動化」問題，導致公司在不到1週之內第2次中止發射計畫。

「相對論太空」在社群媒體推特（Twitter）貼文表示，公司不久之後試著再次讓火箭自佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射台升空，但因火箭第二節的壓力問題而不得不中止。

相對論太空公司表示：「公司團隊今天都很努力，下一次我們還會繼續努力；更多有關新發射日期的事項會稍後公布。」

今天美東時間下午1時起原有3小時的發射窗口，但一艘私人船隻闖進危險區域，導致發射倒數計時暫停。上一次排定於8日的發射行動，則是因為推進劑溫度問題而在最後一刻決定延後。

「人族1號」高33.5公尺，有85%是以3D列印打造。

「人族1號」首飛時並不預期會有任何酬載，但日後最終能搭載1250公斤的酬載至近地軌道。

「相對論太空」表示，他們的3D列印火箭所用零件數量比傳統火箭少100倍，且可以在60天內用原料打造完成。

太空 3D列印 加州

上一則

全國房市降溫 「2原因」讓都會區仍難買到房

延伸閱讀

加州緊急狀態 拜登下令聯邦支援救災

加州緊急狀態 拜登下令聯邦支援救災
裁員一波波 灣區失業率飆升 幅度超越全加州

裁員一波波 灣區失業率飆升 幅度超越全加州
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
創歷史新猷 人類首枚3D列印火箭升空

創歷史新猷 人類首枚3D列印火箭升空

熱門新聞

圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

2023-03-10 20:52
中國長征二號丁運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征二號丁運載火箭發射的資料照片。(新華社)

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

2023-03-09 21:01
4名美國公民進入墨西哥後遭持槍歹徒綁架的影像曝光。(截自KHOU 11影片)

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

2023-03-06 13:40
墨西哥警方站在事發的白色廂型車旁。(美聯社)

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

2023-03-07 14:30
聯邦食品暨藥物管理局提醒消費者，Pharmedica和Apotex兩家藥廠所生產眼藥水被召回，原因是潛存污染風險，可能導致視力問題，甚至有其他更嚴重傷害。(美聯社)

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

2023-03-08 16:04
參院少數黨領袖麥康諾，8日在華府酒店摔倒後住院治療。（美聯社）

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

2023-03-09 13:50

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜