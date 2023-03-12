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全國房市降溫 「2原因」讓都會區仍難買到房

編譯潘勛／綜合11日電
房地產仲介商的數據顯示，一些新建房屋不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。(美聯社)
房地產仲介商的數據顯示，一些新建房屋不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。(美聯社)

房貸利率在上升，全國房市顯然正降溫，但在某些都會區如紐約州水牛城及康乃狄克州哈特福(Hartford)，房屋庫存逼近史上最低，新建房屋也不多；專家表示，全國房屋庫存量低，是因2020、2021年的房貸利率低，現在飆了近一倍，那兩年購屋屋主可不願賣掉現有房屋，然後以遠高得多的利息買新屋。

「時代」(Time)雜誌報導，房屋庫存自2008年經濟大衰退以來，一直往下掉；投資人四處購屋，加上更多上年紀的人決定留下來養老，是兩大原因。

有些房市分析師預測，隨著建設公司急忙地蓋好新屋，房屋庫存會開始上升；但根據房地產仲介商Redfin集纂的數據，一些新建房屋不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。

在哈特福，去年12月推上市的所有房屋只要1.4個月就賣光；做房地產仲介23年貝姬‧柯拉迪斯(Becky Koladis)表示，自己從沒想過會見著購屋需求如此孔急，簡直沒多少可挑。

依Redfin數據庫，哈特福自2021年中段以來，房屋去化率一直不到兩個月；但相形之下，在2019年2月去化率為5.9個月。過去幾十年，專家認為供需平衡的住居市場的去化率在4到6個月之間；Redfin首席經濟學者費爾魏瑟(Daryl Fairweather)表示，但那種狀況自上次房市觸底以來就看不到了。

全國房屋庫存如此之低，首因是許多屋主牢守2020、2021兩年史上最低的購屋利率；房地美(Freddie Mac)表示，房貸利率此後竄升，到3月9日30年期固定息房貸來到6.7%，相形一年前增加近一倍。如此意味以低利率購屋或轉房貸的屋主不願出售自家房子，再用遠高得多的利率買另一戶。

庫存低，讓挑買房屋過程變得比尋常時節更痛苦，心中五味雜陳，原因在買家發現可以選的實在不多。他們必須抉擇要付高價買庫存裡現可購到的成屋，還是要等；可是這一等只怕要很久。

Redfin數據指出，全國人口最密集的100個都會區當中，庫存量最低的是紐約州羅徹斯特(Rochester)，為1.2個月；紐約州水牛城1.4個月；賓州艾倫鎮(Allentown)1.5個月。

房地產仲介商的數據顯示，一些新建房屋不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。(美聯社...
房地產仲介商的數據顯示，一些新建房屋不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。(美聯社)

利率 紐約州 房地產

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