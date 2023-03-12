美國軍校性侵案激增 逾20%女學生稱曾受害

國防部最新調查顯示，2022學年三軍官校的整體性侵案件較前一年大增18%，其中海軍官校增幅最大。(美聯社)

三軍官校的性侵 犯事件在2021-22學年期間激增，超過20%女學員聲稱遭到不當性接觸，是五角大廈 收集相關數據以來最高的。

五角大廈10日公布有關調查結果，指出在2022學年陸、海、空軍官校的整體性侵案件，較對上一年大增18%。國防部官員承認這個增長極其令人失望及不安，並已派出多個小組到各軍校，研究解決有關問題。

性侵事件激增主要來自海軍官校，從而推高整體數字。報告顯示，與對上一年相比，海軍官校在性侵數字幾乎翻倍。

海軍官校校長巴克中將(Sean Buck)表示，情況令人失望及不可接受，必須改變現時官校內的不良文化。

美國軍隊內存在性侵文化並非新鮮事，軍隊及軍校多年來一直在努力打擊性侵犯及性騷擾 ，制定了不少預防、教育和治療計畫，但數字不減反增。儘管有國會議員加強立法，然而始終無法遏止。

調查報告指出，在2022年學年共有155名學員報告遭性侵，較對上一年的131人略增。其中海軍官校占61起，較對上一年的33起增加近倍；空軍官校52起，與對上一年相同；陸軍官校42起，較對上一年的46起略減。涉及的受害者包括現役軍人、軍校學員以及平民。

調查指出，21.4%的女學員聲稱遭到不當性接觸，對上一次調查為16%；男學員為4.4%，較上次的2.6%大幅增加。

根據調查，女學員通常遭到同一年級的男學員性侵；案例中超過一半涉及酒精，其中海軍官校占的比率高達65%；第二及第三年級學員風險最大。

調查也發現，軍校學員較現役軍人不願意報告受到性侵，因為擔心舉報會影響日後的軍旅生涯；女學員則較男學員願意舉報。