我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

睡眠專家：時間撥快撥慢 心臟病、中風、情緒失控風險增加

記者張聲肇／綜合報導

12日起實施日光節約時間，時鐘又要撥快一小時。但研究也發現，時鐘撥快一小時會提高心臟病中風和情緒失控的風險。另外，民眾摸黑開車出門，通勤時出問題的機率大增，專家建議提早檢查車況，包括頭燈和胎壓，以降低風險。

雖然有人喜歡傍晚長久些，放學下班後活動時間較多，可是研究發現，早晨亮些、傍晚暗些，更有利健康，因為晨亮昏暗更符合人體的生理節奏。

密西根韋恩州立大學醫學院醫學教授、美國睡眠醫學院董事饒禮(James A. Rowley)說，早上陽光充分，有利我們調整生理時鐘，「調整」出晚上正常入眠時間。

「聽起來不是直覺的作息觀，但事實就是如此，早上我們需要光亮，幫我們晚上容易入眠，相反地，傍晚陽光仍太亮的話，夜晚就不容易入眠。」

饒禮說，長期以觀，日光節約時間和心臟病、糖尿病都有關係，部分原因就是睡眠時程受到打擾。「此外，日光節約期間，我們也沒有很準確地追蹤太陽，提示常常差了一小時，這會(對健康)造成長期效應。」

交通安全方面，剛調整時間的頭幾天，事故傷亡人數較多，尤其在西部同一時區的地點。美國汽車協會(AAA)發言人格若斯(Andrew Gross)說，這跟駕駛人還在懵懂狀態就開車出門也有關係。

AAA所謂的懵懂狀態是指「正要入眠前」的精神狀態，和勞累或疲倦不同，格若斯說，因日光節約期間少睡一個鐘頭，就足以讓人感覺沒睡飽、精神懵懂。「睡不到5小時就懵懂上路的駕駛人，撞車的風險跟酒駕一樣，精神懵懂開車，就是這麼嚴重。」

饒禮建議，日光節約實施前幾天，提早20-30分鐘睡覺，習慣陽光對生理時鐘的影響。長期而言，還是要廢除不合天然生理時鐘的「撥快撥慢」制，恢復「標準時間」制。

醫學 心臟病 中風

上一則

半導體設備限制輸往中國 拜登下月再推更嚴措施

下一則

周日起又到夏令時間 別忘了撥快一小時 是否取消吵了好多年

延伸閱讀

專家：時間調快調慢不利生理時鐘 中風、心臟病風險增

專家：時間調快調慢不利生理時鐘 中風、心臟病風險增
TikTok新款濾鏡讓人換張超模臉 專家警告美貌迷思

TikTok新款濾鏡讓人換張超模臉 專家警告美貌迷思
中國提俄烏和平計畫 日媒推測原因「中專家預測戰爭在今夏結束」

中國提俄烏和平計畫 日媒推測原因「中專家預測戰爭在今夏結束」
腦神經受損恐害看不到 專家提醒「服用2藥品」勿擅自停

腦神經受損恐害看不到 專家提醒「服用2藥品」勿擅自停

熱門新聞

4名美國公民進入墨西哥後遭持槍歹徒綁架的影像曝光。(截自KHOU 11影片)

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

2023-03-06 13:40
中國長征二號丁運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征二號丁運載火箭發射的資料照片。(新華社)

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

2023-03-09 21:01
墨西哥警方站在事發的白色廂型車旁。(美聯社)

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

2023-03-07 14:30
聯邦食品暨藥物管理局提醒消費者，Pharmedica和Apotex兩家藥廠所生產眼藥水被召回，原因是潛存污染風險，可能導致視力問題，甚至有其他更嚴重傷害。(美聯社)

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

2023-03-08 16:04
參院少數黨領袖麥康諾，8日在華府酒店摔倒後住院治療。（美聯社）

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

2023-03-09 13:50
由於簽證需求激增，中國駐美大使館4日宣布增加簽證申請預約名額，並延長辦公時間，以便發放更多簽證。圖為抵達首都國際機場的海外旅客。(Getty Images)

中駐美使館增加簽證申請預約名額 1條件者需重新申請

2023-03-04 22:03

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？