周日起又到夏令時間 別忘了撥快一小時 是否取消吵了好多年

日光節約時間將從12日凌晨2時開始，美國多數民眾須將時鐘撥快一小時。(美聯社)

日光節約時間(Daylight saving time)將從12日凌晨2時開始，直至11月5日結束；美國民眾迎接一年一度將時鐘撥快一小時的時候，開會遲到、睡眠不足等衍生問題也將紛紛出現。

華盛頓郵報報導，每年春秋兩季要調時鐘的作法，為許多美國人帶來煩惱，但究竟是否永久固定實施夏令時間、解決方案到底為何，迄今卻沒有共識。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)和YouGov去年民調發現，近80%美國人支持改變現制。

民眾原本期盼國會通過「永久夏令時間」法案，終結數十年來每年調時鐘兩次的麻煩，去年參院通過該提案，眾院 卻未排入議程，當年提案的佛羅里達州會參議員 魯比歐(Marco Rubio)和民主黨 籍麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)又在本月2日重新提出讓日光節約時間永久化的「日光保護法」(Sunshine Protection Act)，這項法案必須由新屆國會重新推動。

日光節約時間是在1918年上路，馬基兩度推動立法，讓日光節約時間在1985年、2005年兩度延長實施期間，因此獲得「日光大王」(Sun King)封號。

華郵指出，是否支持永久實施日光節約時間，眾議員之間意見相左並非基於政黨立場差異，而是時區不同的區域地理環境。舉例來說，來自美國東北部的民主黨人便與美國南部共和黨人立場一致，加州民眾與科羅拉多州民眾觀點相同，從過去數十年來的實際狀況可以看出，冬季裡的日光節約時間對波士頓、邁阿密等城市較為有利，超過上午9時才看得到太陽的印第安納州印第安納波里斯市(Indianapolis)。

馬基指出，日光節約時間永久化遇到某些抗拒勢力，尤其是來自農業州。他說：「代表偏鄉地區的國會議員跟我說，乳牛想要在上帝安排的時間醒來，我則跟他們說，乳牛根本搞不清楚現在幾點。」

夏威夷、亞利桑納州大部分地區和美屬薩摩亞、關島、北馬里亞納群島、波多黎各和美屬維爾京群島不實行日光節約時間；國會研議的法案允許這些地區豁免。