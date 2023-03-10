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FDA新規：要求告知乳房緻密女性 癌症篩查難判讀

記者胡玉立／綜合報導
數據顯示，乳房緻密女性罹患乳癌的風險較高；FDA於9日發布新標準，要求乳房X光檢查提供者須告知乳房組織緻密的女性，她們的癌症篩查結果可能難以判讀，建議她們諮詢醫生是否需進行額外檢查。(美聯社)
數據顯示，乳房緻密女性罹患乳癌的風險較高；FDA於9日發布新標準，要求乳房X光檢查提供者須告知乳房組織緻密的女性，她們的癌症篩查結果可能難以判讀，建議她們諮詢醫生是否需進行額外檢查。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)9日發布新標準，強制要求乳房X光檢查提供者必須告知乳房組織緻密的女性，她們的癌症篩查結果可能難以判讀，建議她們諮詢醫生是否需進行額外檢查。FDA並表示，乳房X光檢查提供者須在18個月內實施新規定。

國家癌症研究所數據顯示，乳房緻密女性罹患乳癌的風險較高；40歲以上女性幾乎有半數的人乳腺組織緻密。期待FDA新決定已久的支持者表示，新標準將可協助女性了解其乳房密度風險，更早發現癌症來挽救生命。

FDA醫療長馬斯頓 (Hilary Marston)聲明表示，「今天的行動，代表FDA對於支持創新和對預防檢測和治療癌症的更廣泛承諾」。

乳癌是女性最常見癌症，僅次於皮膚癌，也是女性癌症死亡第二大主因。美國癌症協會估計，2023年約有29萬7790名女性將被診斷出患有侵入性乳癌，約4萬3700名女性將死於此癌症。

全美已有38個州要求當乳房X光照片顯示乳房緻密時，應告知受檢女性；但各州用語差異很大，也不必然要求檢查提供者建議女性尋求額外檢查。

紐約DenseBreast-info資源網站持續向患者和醫療專業人員宣導緻密乳房知識，該網站執行總監普希金(JoAnn Pushkin)表示，有些州只告訴女性有緻密乳房，但僅此並不足以讓女性產生警覺。

FDA在2013年首次提議要求乳房X光檢查照片提供者使用標準用語。緻密乳房有相對較少的脂肪組織和較多腺體和纖維結締組織(dense connective tissue)；緻密乳房在乳房X光照片上會呈現白色；但癌細胞也是白色，因此放射科醫生較難檢測到腫瘤。

根據FDA新標準，有關緻密乳房的信息將包含在乳房X光檢查提供者必須給患者的「摘要信」中；更完整的報告將發送給患者的醫生。

FDA還要求乳房X光提供者須告訴受檢女性，雖然乳房X光檢查是檢測乳癌的最佳篩查測試，但並不一定能檢測出腫瘤，可能還需進行包括核磁共振(MRI)或超音波等其他篩查。

FDA新標準用語說：「與你的醫療保健提供者討論乳房密度、乳癌風險以及你的個人情況。」

FDA 癌症 檢測

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