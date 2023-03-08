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亞裔長很像？佛州男誤被捕入獄 向沃爾瑪等求償1000萬

記者張聲肇、編譯陳韻涵／即時報導
休士頓越裔男子阮東尼(左)怒告沃爾瑪與警方，把他錯認是馮德林德(右)，不由辯說，逮捕入監。(取自10 Tampa Bay電台及市警局)
休士頓越裔男子阮東尼(左)怒告沃爾瑪與警方，把他錯認是馮德林德(右)，不由辯說，逮捕入監。(取自10 Tampa Bay電台及市警局)

休士頓越南裔男子阮東尼(Tony Nguyen)及其律師已對佛州沃爾瑪(Walmart)、報案的沃爾瑪員工及荷南多郡(Hernando County)警員提出聯邦訴訟，求償1000萬元。

2022年11月27日，位於佛州荷南多郡春陵鎮(Spring Hill)商業大道(Commercial Way)的沃爾瑪超市發生一起烏龍案件。

沃爾瑪員工在店裡看到阮東尼，當場錯認他是2018年起被禁止入店的馮德林德(Cody Vondelinde)，便報警抓人；警察到場後，根本沒有查明身分，便逕自逮捕阮東尼入獄。

店內監視器畫面顯示，警方逮捕阮東尼時，阮東尼問警方是何時發出的拘捕令：「一年前？那不就像是10年、15年前的事？」

休士頓越裔男子阮東尼被誤捕，怒告沃爾瑪與警方，把他錯認是馮德林德，不由辯說，逮捕...
休士頓越裔男子阮東尼被誤捕，怒告沃爾瑪與警方，把他錯認是馮德林德，不由辯說，逮捕入監。(取自荷南多郡警局)

警察回答，「那無關緊要，你現在非法闖入此地，你不能來這裡。」 

根據該名警員撰寫的報告指出，此案始於沃爾瑪的資產保護專員誤認阮東尼為2018年被禁止進入這間超市的馮德林德，便打911電話報警。

沃爾瑪職員的報案記錄謄本顯示，「這是荷南多郡警長辦公室，這通電話將錄音。嗨，我是(身分保密而刪除)，這裡有個亞裔男子，他叫馮德林德，他非法闖入這家店，他不被允許進入，他有暴力傾向且攜帶武器。」

警察到場後，沃爾瑪員工指著阮東尼對警察說，「就是他」。

阮東尼的律師說，阮東尼長相一點都不像馮德林德；他說：「這是所有亞裔都長同一張臉的典型案例，猜猜警察逮人前沒做哪件事？他根本就沒先確認阮東尼是誰。」

該員警表示，當他到場後，呼叫馮德林德的名字柯迪(Cody)，而阮東尼(Tony)轉向他並答話。

直到阮東尼進了監獄，當局才終於要求看他的證件。

隨後，阮東尼分享一段影片，可聽見警員說阮東尼其實不是他們認為的那個人。

休士頓越裔男子阮東尼被誤捕，怒告沃爾瑪與警方，把他錯認是馮德林德，不由辯說，逮捕...
休士頓越裔男子阮東尼被誤捕，怒告沃爾瑪與警方，把他錯認是馮德林德，不由辯說，逮捕入監。(取自荷南多郡警局)

阮東尼的影片顯示，這名警察告訴他：「到了監獄我才確認你的身分，你不是他(沃爾瑪員工)說的人，你沒有非法闖入店家，所以現在我送你回家。我個人向你道歉。有時候，不同人的身分真的會搞混。」

今年1月，當局發布聲明說明當時的事件原委。

阮東尼的律師本月2日對沃爾瑪及報警的沃爾瑪職員，還有抓錯人的警察向聯邦法院提告，求償1000萬元。

阮東尼表示，提告只是為了司法正義，「我到今天仍然很緊張、焦慮，在每部車上都裝行車記錄器，隨時都拿出手機防備，我還是很害怕。我以為這種事絕對不會發生在我身上，你也認為絕對不會發生在你身上，偏偏就發生了。」 

媒體問警局，逮人入獄前，為何不先驗明正身？這問題，到現在都沒答案。 

沃爾瑪 警察 亞裔

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