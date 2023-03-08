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「妊娠危及自己或胎兒性命」德州法禁墮胎 5女提告州府

編譯潘勛／綜合7日電
五名德州女性6日遞狀控告德州政府，明明妊娠危及自己和胎兒性命安全，卻因州法禁止墮胎，因此沒有醫生願意為她們執行手術。(路透)
五名德州女性6日遞狀控告德州政府，明明妊娠危及自己和胎兒性命安全，卻因州法禁止墮胎，因此沒有醫生願意為她們執行手術。(路透)

五名德州女性表示，妊娠危及自己或胎兒性命，卻因州法禁止墮胎，因此在墮胎權益團體支持下，6日遞狀控告德州政府。本案是自最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決先例以來，第一件由孕婦本人向州政府墮胎禁令提起的訴訟。

紐約時報報導，這五位女性打算7日到德州州議會台階上講述自己的故事。她們的經歷令人痛心疾首，讓91頁的訟狀所稱自去年6月剝奪女性墮胎權以來，女性遇到的「悲慘傷害」，顯得名實相符。

她們的敘述可以回應公共輿論，輿論一般同意墮胎合法化，碰到妊娠危及婦女性命時，更是強烈支持。

德州跟大多數禁墮胎州一樣，允許例外狀況；例如醫師判定，母親懷孕有可觀傷害之虞，或者碰到亂倫、強姦，或胎兒經診出無法存活。但醫師仍面臨高達99年刑期、10萬元罰金、或吊銷執醫執照的可能，因此即便碰到法律似乎允他們施術墮胎的個例，都不願冒險嘗試。

五名女性的提要求法院確定：醫師可以為異常狀況做墮胎術，另闡明依哪些狀況。但全案更大的力量，可能在訴諸公眾對禁止墮胎的看法。類似因特例而起的法律訟訴，讓公眾的注意力放在女性雖遭逢性命之虞仍無法墮胎，曾出力形塑出動能，讓篤信天主教的愛爾蘭、南美洲，都讓墮胎合法化。

這五名興訟的女性，與刻板印象裡誰接受墮胎、為什麼墮胎，呈尖銳差異。她們都已婚，幾位甚至已有小孩，得知懷孕時都很高興，但發現自己胎兒沒有存活來的機率，例如兩個胎兒沒有顱骨、另兩個則是胎兒危及另名攣生子的性命。

訟狀宣稱，雖然這些女性面對繼續懷胎下去，有大出血或感染危及性命之虞，仍被告知無法替她們墮胎。有些醫師甚至拒絕提出墮胎選項，不然就只把就醫紀錄踢皮球給另位墮胎術提供者。

這些女性發現，自己必須偷偷穿越州邊界，到德州以外尋求醫院治療，原因是害怕親屬及鄰居會向州當局檢舉她們。碰到某些案例，這些婦女病得如此之重，不得不住院。一位原告亞曼達‧祖勞斯基(Amanda Zurawski)被告知，她的病勢還不足以接受墮胎，但兩次敗血症發作，傷疤組織如此多，以至於她的一條輸卵管已永久。

墮胎 德州 紐約時報

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