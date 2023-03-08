又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

聯邦食品暨藥物管理局提醒消費者，Pharmedica和Apotex兩家藥廠所生產眼藥水被召回，原因是潛存污染風險，可能導致視力問題，甚至有其他更嚴重傷害。(美聯社)

繼上個月召回印度製造的EzriCare眼藥水之後，聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )7日提醒消費者又有另外兩個品牌眼藥水被召回，原因是潛存污染風險，可能導致視力問題、甚至其他更嚴重傷害。

最新召回的眼藥水是由Pharmedica和Apotex兩家藥廠所生產；在這兩家公司表示自願將有風險的眼藥水下架後，FDA便針對部分眼藥水發出召回公告。

Pharmedica公司表示，由於某些問題恐導致失明，正召回兩批Purely Soothing 15% MSM Drops眼藥水，該款非處方藥水主要用來治療「眼睛發炎」(eye irritation)；這家總部位於鳳凰城的公司稱，消費者應馬上停用該款眼藥水並退回原購買地點。

Pharmedica說，這波召回近2900瓶眼藥水，全部在亞利桑納州製造。

食藥局 上周另外公告Apotex的召回通知，收回六批用於治療某種青光眼的處方眼藥水； 該公司表示召回原因主要是由於發現某些瓶蓋有裂痕。

Apotex召回的藥水品名Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution. 0.15%，於去年4月至今年2月期間上架。

Pharmedica和Apotex公司都表示，宣布召回前皆已與食藥局協商。

上個月召回的EzriCare眼藥水是因為遭到抗藥性極強的綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)感染，造成一人死亡、另外至少五人永久失明。

沒有跡象顯示，最新一波召回與上個月召回的產品有關。